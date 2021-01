Menschen im Kreis Leipzig nehmen Corona-Beschränkungen gelassen

Borna/Grimma

Lockdown und kein Ende in Sicht – die aktuellen Einschränkungen werden die Menschen auch in unserer Region noch eine ganze Weile begleiten. Das kann schnell mal aufs Gemüt schlagen. Gegen Trübsal hat jeder sein eigenes Rezept, manchmal helfen auch ein Hobby oder die Erledigung sonst aufgeschobener Dinge.

„Die Stimmung bei uns ist schon manchmal etwas überreizt“, sagt Melanie Henning. Die Bornaerin arbeitet wie ihr Mann Willy in einem „systemrelevanten Beruf“ und kann daher für Sohn Finnley die Notbetreuung im Kindergarten nutzen. „Allerdings muss ich schon um 6 Uhr früh anfangen, das würde mit dem Kindergarten niemals klappen.“ Glücklicherweise sei der Arbeitgeber ihres Mannes kulant, so dass die morgendliche Betreuung ihres Sohnes gesichert sei. Angesichts alltäglicher Einschränkungen suche sie nun gezielt im Internet nach Tipps für die Beschäftigung mit ihrem Kind. Auch sonst habe man Nischen gefunden. „Wir haben auch schon im Winter in unserem Garten gegrillt.“ Zum Frust schieben gebe es aber keinen Grund. „Wir können an der augenblicklichen Situation ja sowieso nichts ändern.“

Es bleibt viel Zeit für Unerledigtes

Annett Zschätzsch aus Borna hat Dinge erledigt, die liegen blieben. Quelle: Bert Endruszeit

„Ich gehe viel arbeiten. Mein Mann ist auf Montage, da habe ich mehr Zeit für meine zwölfjährige Tochter. Sie soll ja merken, dass sie nicht vergessen wird“, sagte Annett Zschätzsch. Die Schule sei ja für diese Altersgruppe derzeit nicht ganz so einfach zu bewältigen. Mangels anderer Möglichkeiten bleibe derzeit auch viel Zeit für Unerledigtes. „Ich habe den Flur gestrichen, Akten geordnet und Schränke aufgeräumt.“ Von schlechter Laune könne bei ihr keine Rede sein. „Schade ist nur, dass ich meinen Bruder in Schleswig-Holstein derzeit nicht sehen kann. Früher haben wir immer gemeinsam Silvester gefeiert.“ Derzeit achte sie auch mehr auf die kleinen Dinge des Lebens. „Vor allem merkt man, dass Gesundheit nicht käuflich ist“, so die Bornaerin.

Nur wer große Ansprüche hat, merkt die Einschnitte

Jörg Schulz aus Borna hat viele Hobbys. Quelle: Bert Endruszeit

„Ich habe immer gute Laune“, betont Renate Nizpon. „Ich kann mir auch in der Wohnung gut die Zeit vertreiben“, so die Bornaer Rentnerin. „Mir wird garantiert nicht langweilig.“ Sie lebt im betreuten Wohnen, dort habe es früher immer gemeinsame Feiern gegeben. „Die können ja derzeit leider nicht stattfinden“, bedauert sie.

Auch Jörg Schulz lässt sich derzeit die Stimmung nicht vermiesen. „Nur wer große Ansprüche hat, der merkt jetzt einige Einschnitte“, findet er. Es bringe ohnehin nichts, irgendwelche Reichtümer anzuhäufen. „Zu DDR-Zeiten haben wir auf Vieles verzichten müssen. Wer bescheiden aufwächst, dem fällt es auch nicht schwer, mit Einschränkungen zu leben.“ Einschränken muss er derzeit nur seine Hobbys. „Ich habe ganz viele, und dafür kann ich derzeit nichts kaufen. Doch man sollte nichts erzwingen“, meint der Bornaer.

Telefon hilft beim Halten der Kontakte

Die Bornaerin Sabine Förster achtet in diesen Zeiten noch mehr als sonst auf ihre Fitness. „Ich laufe alle zwei Tage am Bockwitzer See. Und ich gehe zum Rehasport, da bin ich derzeit oft ganz allein mit dem Therapeuten.“ An den Kontaktbeschränkungen könne sie nichts ändern. „Doch ich nutze das Handy, um mit Freunden und Familie in Kontakt zu bleiben.“ Das mache Vieles leichter. „Man mag sich gar nicht vorstellen, was eine Pandemie zu DDR-Zeiten bedeutet hätte. Damals hatte ja kaum jemand ein Telefon.“

Bei Ausbildung zählt Kilometerbeschränkung nicht

Wie es scheint, tragen auch Grimmaer den Lockdown mit Gelassenheit, richten sich darauf ein, dass dieser Zustand noch weiter fortgeführt wird. Marius Berger ist Auszubildender, lernt Industriemechaniker. „Die Einschränkungen waren für mich bisher nicht so gravierend. Ich fahre regelmäßig zur Ausbildung, und dafür sind bekanntlich keine Kilometerbeschränkungen vorgesehen“, sagt er. Auch in der Freizeit fühle er sich durch die 15 Kilometer Entfernungsbeschränkung nicht wesentlich eingeengt, da er zur Zeit kaum unterwegs sei. „Wenn ich auf Freunde verzichten muss, verbringe ich die Zeit oft zu Hause.“

Obwohl Lukas Bäurich die momentanen Maßnahmen für erforderlich hält, wünscht er sich dennoch seine Freiheit zurück. „Es wäre schön, wenn ich wieder gemeinsam mit den anderen Jugendlichen meine Freizeit verbringen könnte, so wie vor der Corona-Krise, und ohne Maskenzwang.“ Trotzdem werde er sich durch die momentane Situation nicht unterkriegen lassen, betont er.

Werner Krause aus Grimma hilft anderen Menschen in dieser Zeit. Quelle: René Beuckert

Rentner hat schon viele Krisen erlebt

Werner Krause nimmt die augenblickliche Restriktion mittlerweile gelassener hin. „Ich habe in meinem Leben schon viele Krisen erlebt, da werde ich sicher auch mit Corona fertig“, sagt er. Als Rentner gestalte er sich den Tag so, wie er ihn brauche. „Die Zeit auszufüllen ist mir bisher nicht schwer gefallen. Die momentanen Einschränkungen zehren zwar an den Nerven, doch mit etwas Optimismus bekomme ich auch das auf die Reihe.“ Da er noch gut unterwegs sei, habe er anderen, die nicht mehr so flexibel sind, seine Hilfe angeboten. „Ich halte Unterstützung in einer solchen Zeit für wichtig, gibt sie den anderen doch etwas Sicherheit im Alltag zurück“, erklärt er. Krause erzählt, dass er in der warmen Jahreszeit den Garten als Zufluchtsort für sich entdeckt hat. „Da bin ich den ganzen Tag an der frischen Luft, habe immer etwas zu tun und kann mich ausruhen, wenn ich es will. Da sind die Gartennachbarn, mit denen ich in Kontakt komme und die mir Neuigkeiten berichten“, erzählt Werner Krause. Jetzt hofft er auf ein zeitiges Frühjahr, um wieder im Garten aktiv zu werden.

Mit Enkelkindern ist Abwechslung garantiert

Patrik Hebenstreit ist mit dem Fahrrad in Grimma unterwegs. Für ihn bestimmen die Einschränkungen kaum den Alltag. „Ich bin viel im Internet aktiv und nutze seit Langem diese Plattform. Nur manchmal muss ich noch selber einkaufen gehen, wofür ich zu meiner Erleichterung das Fahrrad nutzen kann. Zu Hause mach ich es mir dann gemütlich, trinke mit der Familie Kaffee, und wir gönnen uns ein Stück Kuchen dazu“, erzählt er.

Oma Gisela und Enkel Nino Naumann sind auf Pokémonsuche. Quelle: René Beuckert

Nino Naumann ist mit seiner Oma erfolgreich auf Pokémonsuche. „Ich betreue oft meinen Enkel, und wenn dieser aktiv ist wie jetzt, gehe ich einfach mit. Die Coronazeit ist für alle nicht leicht, doch wir machen das Beste daraus. Wer Enkelkinder hat, braucht sich um Abwechslung im Alltag nicht zu sorgen“, sagt Gisela Naumann verschmitzt.

