Beucha/Leipzig

Nach dem Messerangriff am 5. Januar am Bahnhof Beucha wurde Anfang April Anklage gegen einen inzwischen 17-jährigen Jugendlichen wegen gefährlicher Körperverletzung zum Jugendschöffengericht des Amtsgerichts Leipzig erhoben.

Tötungsabsicht konnte nicht festgestellt werden

Die von der Staatsanwaltschaft Leipzig geführten Ermittlungen bestätigten den zunächst erhobenen Vorwurf eines versuchten Tötungsdeliktes nicht, teilte Staatsanwalt Andreas Ricken mit. Die Staatsanwaltschaft Leipzig hatte gegen den 16-jährigen Verdächtigen anfangs Haftbefehl wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung erlassen.

Angeklagter seit Festnahme in Untersuchungshaft

Der Angeklagte befindet sich seit seiner Festnahme kurz nach der Tat in Untersuchungshaft. Auch ein nach Anklageerhebung durchgeführter Haftprüfungstermin habe nicht zu seiner Entlassung geführt. Neben dem Vorwurf der gefährlichen Körperverletzung werden dem Angeklagten noch weitere Vergehen zur Last gelegt, teilte die Behörde weiter mit.

Prozessauftakt im Juni vor dem Jugendschöffengericht

Die Hauptverhandlung vor dem Jugendschöffengericht des Amtsgerichts Leipzig wird am 5. Juni eröffnet.

An jenem Januar-Abend soll der inzwischen 17 Jahre alte Angeklagte auf dem Bahnsteig am Bahnhof Beucha einen Gleichaltrigen mit einem Messer niedergestochen haben. Das Oper erlitt teils schwere Verletzungen im Halsbereich sowie an Arm und Bein. Der Attacke sei ein Streit zwischen den Jugendlichen vorausgegangen.

Von thl