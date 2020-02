Milder Winter: Arbeitslosigkeit im Kreis Leipzig geht weiter zurück

Landkreis Leipzig

Nach dem Dämpfer im Januar hat sich der Arbeitsmarkt in den zurückliegenden vier Wochen wieder etwas erholt. Im Landkreis waren Ende Februar knapp 100 Personen weniger von Arbeitslosigkeit betroffen als einen Monat zuvor. Zum gestrigen Tag registrierten die Ämter 7239 Menschen ohne Job. Im Vergleich zum Vorjahr sind das knapp 300 Menschen weniger, die auf Arbeitssuche sind. Der milde Winter sorgt offensichtlich für eine gute Auftragslage in den Unternehmen. „Die Betriebe halten ihr Personal und sind auf der Suche nach Fachkräften“, sagte Cordula Hartrampf-Hirschberg, Chefin der Arbeitsagentur Oschatz, in ihrer monatlichen Arbeitsmarkteinschätzung.

Damit befindet sich der Arbeitsmarkt im Landkreis im bundesweiten Trend. Obwohl der Konjunkturmotor in Deutschland stottert und die weltweite Ausbreitung des Corona-Virus einen weiteren Einbruch befürchten lässt, sank die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland auf knapp 2,4 Millionen Menschen. Das ist ein vergleichsweise starker Rückgang um 30.000 Personen.

Für Arbeitnehmer scheint der erste Arbeitsmarkt in der Region attraktive Beschäftigung zu bieten. Denn die Abmeldungen aus einem aktiven Job sanken im Februar. Von den rund 7200 Menschen, die im Landkreis auf Unterstützung angewiesen sind, kommen nur rund 2700 aus einem Job und haben Anspruch auf Arbeitslosengeld 1. Die überwiegende Mehrheit, rund 4500 Personen, ist bereits länger in der staatlichen Betreuung und erhält Arbeitslosengeld zwei und Sozialgeld.

Nach wie vor ist viel Bewegung auf dem Arbeitsmarkt. Mit rund 470 Menschen, die wieder Arbeit fanden oder im Bereich des zweiten Arbeitsmarktes versorgt werden konnten, und 460, die leider den Job verloren, halten sich Auf und Ab die Waage. Die Zahl der offenen Stellen, die im Vergleich zum Januar rasant angestiegen ist, signalisiert großen Bedarf an Arbeitskräften in vielen Branchen. 377 neue Stellen meldeten die Unternehmen im Februar dem Arbeitgeberservice der Agentur für Arbeit zur Besetzung. Das sind 150 Stellen beziehungsweise rund ein Drittel mehr als im Januar. Der Großteil der neuen Stellenofferten entfiel auf die Zeitarbeit (93 Stellen), den Handel (52), das Gesundheits- und Sozialwesen (48), das verarbeitende Gewerbe (33) sowie den Bau (32).

Trotz deutlicher Spuren einer konjunkturellen Schwäche in Deutschland sieht Hartrampf-Hirschberg den Arbeitsmarkt in robuster Verfassung. „Ich erwarte für den weiteren Jahresverlauf eine insgesamt positive Arbeitsmarktentwicklung.“ Sie begründet ihre Einschätzung mit drei aktuellen Indikatoren. So waren für den Februar deutlich weniger Arbeitslosmeldungen nach einem Beschäftigungsende zu verzeichnen als im Vorjahr. Parallel nehmen mehr Menschen eine Beschäftigung auf als noch vor Jahresfrist.

Von Birgit Schöppenthau