Ministerbesuch in Falkenhainer Schule

Lossatal

Zwei Friedhöfe in Meltewitz ist einer zu viel. Deshalb beschloss der Gemeinderat Lossatal zu seiner jüngsten Sitzung, die bisher als Begräbnisstätte ausgewiesene kommunale Fläche von circa 10 400 Quadratmetern an der Dahlener Straße zu entwidmen. Bereits einen Tag zuvor hatte der Ortschaftsrat Meltewitz dem Vorschlag zugestimmt, wie Ortsvorsteher Jens Lochert dem Gremium mitteilte.

Bürgermeister Uwe Weigelt ( SPD) zufolge sei das Areal nie genutzt worden. „Gräber existieren hier nicht.“ Selbst die Trauerhalle auf dem Gelände, welche sich in einem desolaten Zustand befindet, blieb über vier Jahre lang leer. Um das Grundstück in Zukunft eventuell als Bauland auszuweisen, müsse zunächst mit der sogenannten Entwidmung die entsprechende Rechtsgrundlage geschaffen werden, so Weigelt. Es gebe sogar bereits eine Anfrage eines möglichen Investors zur Erschließung des Landes. Darüber hinaus verwies der Rathauschef darauf, dass der Vorstand der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde Börln-Meltewitz schon im Dezember des Vorjahres entschieden hatte, das Gotteshaus in Meltewitz für nichtkirchliche Trauerfeiern zur Verfügung zu stellen.

Vergabebeschluss für Elektroarbeiten

Im Weiteren beschäftigten sich die Gemeinderäte trotz manch leerer Abgeordnetenstühle aufgrund der Winterferien mit Bauvergaben, darunter für das Soziokulturelle Zentrum „ Kulturhaus Hohburg“. Im Zuge der Sanierung des großen Saales stehe jetzt aktuell die Erneuerung der Elektrotechnik an, teilte Steffi Sommermeier vom Wirtschaftsbetrieb Lossatal mit.

Das Farbkonzept für den großen Saal des Kulturhauses Hohburg steht: Demnächst beginnen hier die Arbeiten an der neuen Elektrotechnik. Die erste Veranstaltung soll am 9. Mai stattfinden. Quelle: Kai-Uwe Brandt

„Die Arbeiten umfassen neben der eigentlichen Elektroinstallation, die Beleuchtung, die Brandmelder mit Alarmaufschaltung, die Sicherheitsbeleuchtung sowie die Verkabelung der Computeranschlüsse.“ Auf die Ausschreibung hin reichten bis Ende Januar drei Firmen ihre Angebote ein. Den Zuschlag durch das parlamentarische Gremium erhielt der Fachbetrieb für Gebäudetechnik Elektro Scharfschwerdt aus Meltewitz. Der Preis: etwas über 88 000 Euro. „Damit liegen wir knapp drei Prozent über der Kostenschätzung des Planungsbüros von 85 800 Euro“, so Sommermeier.

Farbkonzept für Kulturhaus-Saal ist abgestimmt

Ehrgeiziges Ziel sei es, betonte Bürgermeister Weigelt im Nachgang, am 9. Mai die erste Veranstaltung im Saal durchzuführen. Eben deshalb lud der 56-Jährige die Mitglieder des Betriebsausschusses unlängst zur Sondersitzung vor Ort ein, um das Farbkonzept abzustimmen. Demnach erhält die Decke einen „warmen Ockerton“. Außerdem blieben die alten Deckenleuchten erhalten. „Sie werden lediglich aufgearbeitet.“

Den mittlerweile sechsten Bauabschnitt für die Grundschule Hohburg läutete wenig später das Vergabevotum für die Gestaltung der Außenanlage ein – das Pflastern von 140 Quadratmetern mit Betonsteinen inklusive Unterbau. Von den zwei Bewerbern machte die Firma René Schneider Tiefbau aus Lüptitz das Rennen.

Einweihung mit Kultusminister Piwarz

Den Schlusspunkt des Abendprogramms setzte die Verabschiedung des kommunalen Haushaltes für 2020 sowie der Hinweis Weigelts, dass am 26. März 11 Uhr der neue Anbau der Oberschule Lossatal in Falkenhain eingeweiht wird. Am offiziellen Akt nimmt unter anderem Kultusminister Christian Piwarz ( CDU) teil, der im Juni des Vorjahres an jener Stelle den Fördermittelbescheid überreichte. Das Land unterstützte das kommunale Projekt mit 536 000 Euro, um für bessere Lern- und Lehrbedingungen zu sorgen. Der eingeschossige Anbau integriert zwei Klassenzimmer und einen Sanitärtrakt.

Von Kai-Uwe Brandt