In Naunhof kam es in der vergangenen Woche zu einer Vermisstensuche mit guten Ausgang. Ein 78-Jähriger war seit dem frühen Donnerstag verschwunden, am Nachmittag des gleichen Tages schalteten die Angehörigen schließlich die Polizei ein.

Hubschrauber und Hundestaffel halfen bei der Suche

Die hinzugezogenen Beamten begannen mit einer groß angelegten Suche nach dem Vermissten. Mit dabei waren unter anderem auch ein Polizeihubschrauber und ein Diensthund, der einer Fährte über zehn Kilometer von Naunhof nach Beucha verfolgte. Der 78-Jährige wurde allerdings nicht gefunden.

Am Freitag kam schließlich weitere Unterstützung hinzu, die Mitglieder der ehrenamtlichen Rettungshundestaffel halfen bei der Suche. Mit Erfolg: Im Laufe des Vormittags konnte der ältere Herr wohlbehalten in einem Waldstück aufgefunden werden. Auf Grund einer Unterkühlung wurde er in ein Krankenhaus verbracht.

Die Polizei bedankt sich für die tolle Unterstützung der Rettungshundestaffel und bei den Anwohnern der Ortschaften für die Geduld und das Verständnis für den Einsatz des Polizeihubschraubers im Rahmen der Vermisstensuche.

