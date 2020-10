Mit Naturholz: Neuer Spielplatz für Beucha

Brandis/Beucha

Naturholz, Taue, Klettermöglichkeiten und eine Rutsche: Der neue Spielplatz in Beucha kann sich sehen lassen. Entstanden ist er in den letzten Wochen am Ahornweg und ersetzt damit den alten, mittlerweile stark verwitterten Vorgänger an selber Stelle. „Der alte Spielplatz war damals im Zuge der Erschließung und Bebauung des Gebietes hier entstanden“, erklärt Roland Eibeck vom Ortschaftsrat Beucha. Der neue sei nun etwa doppelt so groß und echt toll geworden. Die Spielplatzgeräte sind aus dem Holz der heimischen Robinie gefertigt. Nun würden nur noch ein, zwei Bänke für Eltern oder Großeltern fehlen, um den Kindern im Sitzen beim Spielen und Klettern zuzusehen.

„Mit dem Spielplatz in Beucha haben wir den zweiten neuen Holzspielplatz in kürzester Zeit geschaffen. Erst im September war der am ehemaligen Gemeindeamt in Polenz eröffnet worden“, berichtet Bürgermeister Arno Jesse. Mit dem Hersteller Ziegler konnte so ein Rabatt ausgemacht werden. Die Kosten sind damit unter 15.000 Euro geblieben.

In Kürze soll noch die beschädigte Tischtennisplatte, ebenso wie der Zaun zur Straße hin, erneuert werden.

Von LVZ