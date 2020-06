Mit Theater-Stück wollen Macherner Laiendarsteller „Danke“ sagen

Wurzen/Machern

Die knapp 20 Laiendarsteller des Theater-Vereins „Die TheaterMacher(n)“ scharren mit den Hufen. Allein auf die Bretter stürmen, die auch für Hobby-Mimen die Welt bedeuten, können sie wegen bestehender Kontaktbeschränkungen und Abstandsregeln aufgrund der Corona-Krise noch immer nicht. „Wir haben zwar einige Wochen mit den Proben zwangspausieren müssen, gleichwohl steht unser Angebot an die Stadt Wurzen nach wie vor, und wir stehen Gewehr bei Fuß“, so der Leiter der Macherner Laienspielgruppe, Wolfgang Gloger. Mit zwei Theateraufführungen will das Ensemble all jenen in der Region Danke zu sagen, die seit dem Ausbruch der Pandemie in Altenpflegeheimen, Krankenhäusern, Supermärkten und in anderen „systemrelevanten“ Berufen ihren Mann und ihre Frau gestanden haben.

Wurzen reagiert nicht auf Anfrage nach Vorstellung im Schweizergarten

Ursprünglich sollte die Dankeschön-Veranstaltung im September vor der Ritterburg im Macherner Schlosspark stattfinden. Wegen der limitierten Zahl an verfügbaren Parkplätzen und weil man möglichst viele Menschen ansprechen möchte hatte der Verein laut Gloger bei der Stadt Wurzen hinsichtlich der Nutzung des Innenhofes des Schweizergarten-Kulturhauses angefragt. Bislang jedoch stehe eine Antwort noch aus. „Eine solche Reaktion oder besser keine Reaktion ist durchaus bezeichnend in der aktuellen Situation“, klagt der Wurzener. Denn der Verein fühle sich von den politischen Entscheidungsträgern hinsichtlich des Informationsflusses rund um die Pandemie ziemlich allein gelassen.

Ringelnatzprogramm im Geburtshaus des Dichters vakant

Nicht nur in punkto Dankeschönveranstaltung hänge die Theater-Gruppe in der Luft hängt. Auch ein neues Ringelnatz-Programm, das anlässlich der Wiedereröffnung des Ringelnatzhauses nach Abschluss der Sanierungsarbeiten uraufgeführt werden sollte und das als Geschenk an die Stadt und den Ringelnatzvereins für deren Bemühungen um den Erhalt des Dichterhauses gedacht sei, liege derzeit auf Eis. „Einen ebenfalls im September geplanten Auftritt beim Roitzscher Frauenverein werden wir wohl in den Dezember verschieben“, so Gloger, der TheaterMacher(n) vor reichlich eineinhalb Jahrzehnten aus der Taufe hob.

Stoffe der Macherner Laienspielgruppe heute familientauglich

Erste Erfahrungen mit dem Theaterspielen sammelte der gebürtige Hesse zuvor mit den Wurzener Geschichtsspielen, deren letzte beiden Auflagen jeweils unter seiner Regie über die Bühne gingen. Die von der Macherner Laienspiel-Gruppe inszenierten Stücke haben sich in den 15 Jahren seit Gründung des Vereins gewandelt. „Die Stoffe der ersten Jahre wie etwa die Hexenverbrennungen waren nicht sonderlich familientauglich und für Kinder eher ungeeignet, weshalb wir unser Repertoire erweitert haben“, blickt Gloger zurück.

Theaterstreich um Kuttel Daddaldu geplant

So hat sogar Joachim Ringelnatz Aufnahme gefunden hat. Anlässlich des 125. Geburtstages des in Wurzen geborenen Schriftstellers und Künstlers brachten Die TheaterMacher(n) vor zwölf Jahren ein Stück auf die Bühne, mit dem das künstlerische Anliegen verbunden war, „ Ringelnatz den Bürgern näher zu bringen“. Ein Vorhaben, das sich als bis dato größte Herausforderung für die Laienspielgruppe herausstellen sollte. „Es war mit Abstand die schwerste Aufgabe, weil es ausgesprochen kompliziert ist, ringelnatzsche Texte schauspielerisch umzusetzen“, so der Vereinsvorsitzende, den Ringelnatz gleichwohl nicht wieder losließ.

Auf ein zweites, das Weihnachtsfest thematisierende Ringelnatz-Programm, mit dem die Laienspielgruppe seit einigen Jahren in der Region unterwegs ist, folgt nun der dritte Theater-Streich rund um den Erschaffer der Kunstfigur „Kuttel Daddeldu“. Hinter dem Zeitpunkt der Uraufführung allerdings steht wie hinter so vielen anderen Dingen in diesen Zeiten ein großes Fragezeichen.

Von Roger Dietze