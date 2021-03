Mit Wurzeln in Bad Lausick: Erstes Album beschreibt „Lebenswege“

Bad Lausick

„Poesie trifft Klang“ heißt das Ensemble, das mit seinem Debüt-Album „Lebenswege“ aufhorchen lassen möchte: Aufgenommen haben es die Gitarristin Liesa Leipoldt und die Musikwissenschaftlerin und Oboistin Martina Leipoldt, ein Geschwister-Paar aus Leipzig, und der Autor und Sprecher Detlef Rohde aus Bad Lausick. Das Trio lernte sich 2019 im Rahmen einer Lesung kennen und entschied, ein gemeinsames Projekt anzugehen. Es fand dabei weitere musikalische Unterstützer.

Syrischer Musiker und Sängerin unterstützen

Das erste Stück, „Die letzte Rose des Jahres“, markierte den Beginn. Aus weit über 100 Texten stellten die Drei eine Auswahl zusammen. Die ersten Stücke waren im Tonstudio von Fabian Günther in Leipzig gerade aufgenommen, als das Bildungs- und Sozialwerk Muldental im Rahmen der interkulturellen Wochen ein Kinderprogramm wünschte. Eines der Stücke, die dafür entstanden, findet sich auf dem Album ebenfalls: „Wandern durch dein Universum“. Für einen internationalen Touch der Musik sorgt der syrischen Oud-Spieler Basel Alkatrib. Mit Ines Crocker fand sich eine Sängerin, die einen besonders emotionalen Titel einsang.

Persönlich, aber für breites Publikum

„Es war eine Fügung, dass wir von befreundeten Musikern viel Unterstützung erfahren durften“, blickt Detlef Rohde auf die vergangenen zwei Jahre zurück. „Corona war für uns in kreativer Hinsicht ein Glücksfall und in finanzieller ein Desaster, so wie für viele andere auch.“ Ein sehr persönliches Album sei „Lebenswege“ geworden. Eines aber, das über Persönliches weit hinaus ziele.

Download bei https://poesietrifftklang.bandcamp.com/album/lebenswege

