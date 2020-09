Mitarbeiter der Muldentalkliniken fordern mehr Lohn und bessere Arbeitsbedingungen

Muldental

Die Beschäftigten der Muldentalkliniken fordern 4,8 Prozent mehr Lohn, mindestens aber einen Aufschlag von 150 Euro pro Monat. Krankenschwestern, Pfleger, Techniker sowie Assistenten in Radiologie und Labor folgten am Mittwoch dem Aufruf der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft verdi zum Warnstreik. Vor den Krankenhäusern in Grimma und Wurzen trafen sich Punkt 6 Uhr mehr als 30 Arbeitnehmer. „Wir sind es wert“, stand auf einem der Transparente.

„In wenigen Tagen feiern wir den 30. Jahrestag der Deutschen Einheit“, holte Gewerkschaftssekretärin Julia Greger aus: „Das wäre eine gute Gelegenheit, für gleiche Arbeit endlich auch im Osten gleichen Lohn zu zahlen.“ Sie erwarte daher eine Absenkung der wöchentlichen Arbeitszeit auf Westniveau, von jetzt 40 auf dann 38,5 Stunden, so die Frau von verdi: „Diese anderthalb Stunden in der Woche machen pro Jahr sage und schreibe zehn Tage mehr aus.“

Anzeige

Noch immer kein Corona-Pflegebonus gezahlt

Da die Arbeitgeber den Beschäftigten von Bund und Kommunen auch in der zweiten Tarifrunde kein Angebot vorlegten, müsse der Druck erhöht werden, so Greger. Die Gewerkschaft werde deutlich machen, dass die Helden des Alltags nicht nur zu Corona-Zeiten den Laden am Laufen hielten und dafür auch ordentlich zu entlohnen seien. Während Pfleger in Altenheimen einen entsprechenden Bonus ausgezahlt bekommen hätten, seien die Kollegen in Krankenhäusern diesbezüglich bislang leer ausgegangen, monierte Betriebsrat Marco Schmidt.

Obwohl das Infektionsgeschehen weiter überschaubar bleibe, sorge Corona in den Krankenhäusern Grimma und Wurzen dennoch für erheblichen Mehraufwand in der Pflege, betonten Schwestern im Streiklokal in Trebsen: „Du musst im Verdachtsfall jedes Mal die komplette Schutzausrüstung anlegen. Ganz zu schweigen von der Erfassung persönlicher Daten im Publikumsverkehr. Jeder Besucher wird im Computer dokumentiert.“ Das koste Zeit. Zeit, die man eigentlich gar nicht habe.

Minimalbesetzung ist Standard

Nein, es gehe ihnen nicht nur ums Geld, vielmehr um eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen, betonten die Betroffenen. Gegenüber der LVZ schilderten sie den Klinikalltag: „Dienstpläne werden so auf Kante genäht, dass im Krankheitsfall alles über den Haufen geworfen wird.“ Nicht selten müssten sich die gesunden Pflegekräfte selbst um Ersatz kümmern. „Das sieht dann so aus, dass wir Kollegen aus ihrer Freizeit ran telefonieren.“ Die Minimalbesetzung an Pflegepersonal sei bei den Muldentalkliniken inzwischen Standard.

Genau das kritisierte auch Betriebsrat Denny Trölenberg. Er forderte, offene Stellen wieder zu besetzen. Vor allem auch deshalb, weil ab 1. Januar 2020 die Pflege am Bett von den Krankenkassen refinanziert werde. Diese neuen von der Politik auf den Weg gebrachten Regelungen bezeichnete auch Mike Schuffenhauer, Geschäftsführer der Muldentalkliniken, als Schritt in die richtige Richtung: „Das bisherige System war geprägt von Unterfinanzierung – viele Krankenhäuser waren in einem Hamsterrad gefangen.“

Schuffenhauer : Bestehende Systeme nicht überfordern

Vor diesem Hintergrund habe er Verständnis dafür, dass die Gewerkschaft verdi eine bessere Bezahlung in der Pflege anstrebt, so Schuffenhauer. Im Hinblick auf die angespannte öffentliche Kassenlage empfahl er dabei jedoch Augenmaß. Landrat Henry Graichen ( CDU), Gesellschafter der Muldentalkliniken, auf Nachfrage: „Wir sind eines der wenigen Häuser, die noch nach dem Tarif für den öffentlichen Dienst bezahlen und sind auch stolz darauf. Das verschafft uns Vorteile im Wettbewerb um die Pflegekräfte am Arbeitsmarkt.“

Nach LVZ-Informationen soll Graichen eine Abordnung von verdi für den 9. Oktober zu einem Treffen ins Krankenhaus Grimma eingeladen haben. Julia Greger von der Gewerkschaft begrüßt das Gesprächsangebot ausdrücklich. Dies umso mehr, da sich die Klinikleitung im Vorfeld des Warnstreiks bis zuletzt geweigert habe, die sonst übliche Notdienstvereinbarung zu unterzeichnen. Greger: „Die ist uns wichtig, da auch während des Arbeitskampfes die Versorgung der Patienten gesichert sein muss.“

Lesen Sie auch:

Von Haig Latchinian