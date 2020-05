Mitte Juni startet Kita-Ersatzneubau in Falkenhain

Lossatal

Mit der Verpflichtung des neuen AfD-Vertreters René Falk startete Bürgermeister Uwe Weigelt ( SPD) in die jüngste Gemeinderatssitzung im Steinsaal des Kulturhauses „Zur Hohburger Schweiz“. Der Thammenhainer rückt für Jens Zaunick nach, der sein Mandat aufgrund eines Rechtsstreites mit dem Wirtschaftsbetrieb Lossatal niederlegte.

Bauvergabe sorgt für Diskussionsstoff bei den Räten

Zunächst bestimmten drei Vergabebeschlüsse das parlamentarische Geschehen, die nicht ohne Diskussionsstoff blieben. Vor allem die Gestaltung der Außenanlage am Hohburger Kulturhaus erregte Gemeinderat Sieghard Jentzsch (Bündnis – Freie Wähler – Lossatal). Die Freifläche am neuen Parkplatz, wo bis Anfang 2019 ein Wohnhaus stand, soll Spielgeräte erhalten. Auf die Ausschreibung hin bewarben sich fünf Firmen; das Rennen macht die Kupsch GmbH aus Nitzschka. Allerdings betrug die Differenz zum Zweitplatzierten, dem Aé Landschaftsbau aus Großzschepa, gerade einmal 258 Euro.

Anzeige

Lesen Sie auch:

Angesichts des knappen Ergebnisses bei einer Auftragssumme von über 20 000 Euro äußerte Jentzsch sein Unverständnis, weshalb nicht das einheimische Unternehmen Aé den Zuschlag erhielt. Weigelt und Steffi Sommermeier, Leiterin des Wirtschaftsbetriebes, glätteten die Wogen, indem sie zu den Grundsätzen der Vergaberichtlinien aufklärten – insbesondere, weil beim Vorhaben entsprechend Fördergelder fließen. Das Votum für die Kupsch GmbH fiel danach bei drei Enthaltungen, darunter Jentzsch, mehrheitlich aus.

Weitere LVZ+ Artikel

Für den Kita-Ersatzneubau geht die Gemeinde finanziell in Vorleistung und erhält erst später die entsprechenden Fördergelder. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Wurzener Firma erhält Zuschlag für den Rohbau

Einhellig grünes Licht gaben die Ratsmitglieder im Anschluss dem geplanten Kita-Ersatzneubau in Falkenhain. Laut Sachgebietsleiterin Steffi Richter beginnen die Arbeiten voraussichtlich ab 15. Juni. An der Karl-Haupt-Straße gleich hinter dem Rathaus und der Kaufhalle entsteht eine moderne kommunale Einrichtung mit 15 Krippen- und 26 Kindergartenplätzen – Kostenpunkt: 2,7 Millionen Euro.

Die Errichtung des Gebäudes und der Außenanlage muss die Gemeinde zunächst über ein Vorausdarlehen finanzieren, erhält aber später Fördergelder für das Projekt. Fest steht nach der aktuellen Sitzung, wer den Rohbau hochzieht. Am Bieterverfahren, so Richter, beteiligten sich fünf Unternehmen. Das wirtschaftlichste Angebot mit knapp 414 500 Euro reichte die Dietze Hochbau GmbH ein und lag damit unter den vom Wurzener Planungsbüro Hagen Weidemüller veranschlagten 424 600 Euro.

Mit 4000 Euro etwas über dem Limit von circa 160 000 Euro befindet sich hingegen die ebenfalls verabschiedete Losvergabe für Dacharbeiten. Insgesamt sechs Handwerksbetriebe versandten bis zur Eingabefrist ihre Unterlagen. Den Auftrag erhielt die Dachdecker Hofmann GmbH aus Thallwitz.

Milchproduktion Boermann plant Erweiterung der Anlage

In einem der letzten Punkte des Abendprogramms beschäftigten sich die Lossataler Räte noch mit der Erweiterung und dem Umbau der Milchviehanlage in Falkenhain. Demnach beabsichtigt die Milchproduktion Boermann Lossatal GmbH & Co. KG am Standort Nieschweg unter anderem die Errichtung eines offenen Weidehauses, die Umnutzung des bisherigen Lagers zum Kälberstall sowie die Erweiterung der Fahrsiloflächen und den Neubau eines Güllebehälters. Hierzu, so Sachgebietsleiterin Steffi Richter, sei die Aufstellung eines Bebauungsplanes notwendig. Bereits seine Zustimmung zum Vorhaben erteilte der Ortschaftsrat, bestätigte Ortsvorsteherin und Gemeinderätin Christiane Hörnig (Bündnis – Freie Wähler – Lossatal). Und jetzt stimmte im nächsten Schritt auch der Gemeinderat zu.

Von Kai-Uwe Brandt