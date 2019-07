Wurzen

Wurzen, das Zentrum Mitteldeutschlands? Zumindest im Bereich Skateboard, BMX und Scooter-Roller scheint dies keine Utopie zu sein. Einen kleinen Vorgeschmack lieferte bereits die Eröffnung des Skateparks „Wooden Corner“, zu Deutsch „Hölzerne Ecke“, vor Jahresfrist – am Sonnabend gab es auf der Anlage in der Lüptitzer Straße eine Folgeveranstaltung, an der rund 30 Jugendliche und jung Gebliebene unter anderem aus Leipzig und Wittenberg teilnahmen.

„Die unsicheren Wetterprognosen haben sicher ihren Teil dazu beigetragen, dass nicht noch mehr Leute von weiter entfernt gekommen sind“, analysiert Christian Andrae von der Firma Rollbetrieb, die die Entwicklung des Wurzener Skateparks moderierend begleitet. „Grundsätzlich haben wir in der mitteldeutschen Skaterszene ein sehr gutes Feedback auf die Wurzener Anlage registriert.“

Skatepark wird angenommen

Zwar ist die Wurzener Szene rein quantitativ noch eher überschaubar, jene jedoch, die schon zuvor regelmäßig mit ihren Skateboards, BMX-Bikes und Scooter-Rollern unterwegs waren, haben laut Maik Just von der den 2. Skaterwettbewerb veranstaltenden Jugendarbeit Wurzen den neuen Skatepark sehr gut angenommen. „Die ‚Keks-Roller’, die sich bereits vor der Eröffnung der Anlage formiert hatten, nutzen diese regelmäßig, und darüber hinaus kommen auch Kinder und Jugendliche aus Leipzig und der näheren Umgebung“, so Just.

Im Rausch der Geschwindigkeit. Quelle: Roger Dietze

Zu den regelmäßigen Wurzener Skatern gehört Justin Theile: „Die Anlage bietet uns natürlich ideale Bedingungen, und sie lockt darüber hinaus Neugierige an, denen wir gern Hilfestellung geben“, so der 20-Jährige. Laut Christian Andrae stecke die Anlage gleichwohl noch in den Kinderschuhen. „Wir sind aber gemeinsam mit lokalen Akteuren wie dem Netzwerk für Demokratische Kultur fest entschlossen, das Projekt mittels Wettbewerben sowie verschiedener Workshops weiterhin zu begleiten und voranzubringen.“

Stadt Wurzen investierte 60 000 Euro

Alle in der Stadt hinter der Anlage stehenden Akteure zeigten sich dafür auch nach wie vor sehr offen, so der Rollbetrieb-Sprecher, der den Wurzener Skatepark im vergangenen Jahr gemeinsam mit der sächsischen Staatsministerin für Gleichstellung und Integration, Petra Köpping, eröffnet hatte. Aus dem Ministerium der SPD-Politikerin war über das Förderprogramm „Weltoffenes Sachsen“ ein Teil der benötigten Gelder geflossen. Das Gros der Kosten in Höhe von 60 000 Euro war von der Stadt aufgebracht worden, weitere 10 000 Euro steuerte die Heinz-Gries-Stiftung (Griesson-de Beukelaer) bei.

Eine Investition, die sich für Norman aus Wittenberg auf jeden Fall gelohnt hat. „Das ist ein tolles Projekt, wir haben in meiner Heimatstadt in einer ehemaligen Turnhalle ähnlich gute Bedingungen“, so der Contest-Teilnehmer aus Sachsen-Anhalt, für den die Skaterszene zu einem festen Bestandteil seines Lebens geworden ist. „Ich sitze fast jeden Tag mehrere Stunden nach meinem Maurer-Job auf meinem BMX-Bike, weil ich auf diese Weise wunderbar abschalten kann“, so der 18-Jährige.

Von Roger Dietze