Mobiles Impfteam macht über Pfingsten in Brandis Station

Brandis

In Brandis und Machern hat das Impfen über Pfingsten weiter an Fahrt aufgenommen. Von Freitag an hat das mobile Impfteam des Arbeiter-Samariterbundes (ASB) an den vergangenen vier Tagen insgesamt 816 Spritzen gesetzt.

Nach den ersten 204 verschafften sich am Freitagnachmittag die Bürgermeister der beiden Kommunen, Gastgeber Arno Jesse (SPD) und Karten Frosch (CDU), gemeinsam mit Landrat Henry Graichen (CDU) einen Überblick über die Abläufe in der Mehrzweckhalle an der Oberschule.

Störungsfreier Ablauf

Dabei an ihrer Seite war Brandis’ oberster Brand- und Katastrophenschützer Christian Rückert, der für die Logistik und den reibungslosen Ablauf der Aktion verantwortlich zeichnete. Und der nach dem ersten Tag ein durchweg positives Fazit zog. „Alles lief wie erwartet störungsfrei. Denn wer sich aktiv um einen Impftermin bemüht, weiß ja, worum es dabei geht“, so der Rathaus-Mitarbeiter.

Dieser konnte mit seinem Team, zu dem neben Kolleginnen und Kollegen aus der Verwaltung auch einige Freiwillige gehörten, von den zuvor von anderen Kommunen im Landkreis gesammelten Erfahrung profitieren. „Wir haben im Zusammenwirken mit dem DRK und dem ASB mit dem mobilen Impfen nach Ostern in Markkleeberg begonnen und fahren seitdem alle Kommunen bis auf Borna und Grimma mit dem Schwerpunkt auf den über 80-Jährigen ab“, erklärte der Landrat.

Ab Juli neue Impfteams in Sachsen

Und fügte hinzu, dass das mobile Impfen fortgesetzt werde. „Ab Anfang Juni werden zunächst 2000 Dosen für das Impfen in Unternehmen für die Priorisierungsgruppe 3 bereitstehen. Darüber hinaus haben wir aus Dresden die Information erhalten, dass ab Juli 30 neue mobile Impfteams im Freistaat unterwegs sein werden.“

Für diese wird es in Brandis nach Lage der Dinge bei der Altersgruppe Ü 80 nichts mehr zu tun geben. „Für die Impfaktion über Pfingsten hatte sich niemand aus dieser Gruppe angemeldet, so dass wir auch Impflinge aus der Prio 3 ansprechen konnten“, berichtet Rückert. Mit seinem Team wird der Rathaus-Mitarbeiter in drei Wochen für die Zweitimpfung an gleicher Stelle wieder im Einsatz sein wird.

Von Roger Dietze