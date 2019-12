Modellbahnanlage „Leipzsch“ erstmals auf Brandiser Wichtelmarkt zu sehen

Brandis

Wenn sie 2025 fertig ist, wird die HO-Modelleisenbahnanlage, an der der Brandiser Roberto Haufe gerade baut, 25 Meter lang sein und 2,40 Meter breit, mit 1100 Meter Gleis bestückt und 230 Weichen. Schon in ihrer aktuellen Länge von elf Metern ist sie beeindruckend und bringt gewiss die Augen großer und kleiner Fans zum Leuchten, wenn sie am 7. und 8. Dezember im Brandiser Rathaus gezeigt wird. Es ist übrigens das erste Mal, dass eine solche Schau den Wichtelmarkt bereichert.

Zur Galerie Die Bahn „Leipzsch“ – wir zeigen die ersten Bilder

„Ich bin mit der Modellbahn groß geworden“, erzählt Haufe. Wann er seine erste bekommen hat, weiß der 32-Jährige zwar nicht mehr genau, aber dass er sie schon am nächsten Tag umgebaut hat, schon. Und die Lust am Kreativen ist geblieben. Beruflich lebt Haufe sie in seiner Firma für Bühnen- und Messebau aus – und in freien Stunden beim Modellbahnbau. „Ich will weg vom Standard und hin zu Dingen, die man nicht käuflich erwerben kann“, sagt er. Alles ist deshalb selbst gebaut. Haufe zeichnet seine Modelle auf Karton und schneidet sie mittels CO2-Laser aus. Bestenfalls ist das eine große glatte Fassade wie beim Westin-Hotel, es können aber auch hunderte Ministreben wie für die Brücke sein, die dann per Hand zusammengesetzt, verleimt, angestrichen werden. „Meine kleine Pappwelt“ nennt Haufe das Entstandene liebevoll.

>> Lesen Sie auch: Das ist auf dem Brandiser Wichtelmarkt noch los

Für sein Projekt „Leipzsch“ hat er vor gerade mal 18 Monaten die Weichen gestellt. Auf der Leipziger Messe modell-hobby-spiel 2014 hatte deren Projektleiter ihm beim Fachsimpeln signalisiert, wenn er mal eine größere Anlage habe, könne er sich gern melden. Haufe tüftelte. 2018 war die Anlage erstmals auf der Messe zu sehen, die „Faszination Modellbau“ in Kölln und weitere große Messen engagierten den Brandiser daraufhin als Schausteller – die ausgeklügelte Segmentbauweise macht den Transport einfach.

Interessanteste Gebäude aus der Messestadt verewigt

„Leipzsch“ ist keine Kopie der Stadt. „Dafür gibt es genug Nerds“, sagt Haufe. Aber er hat sich ein paar markante Gebäude herausgepickt. Neben dem aus 14.221 Teilen bestehenden Hauptbahnhof als Herzstück der Anlage ragt das Wintergartenhochhaus empor – mit 516 Fenstern und Balkonen. Weitere Wahrzeichen wie das Alte Rathaus und das Astoria-Hotel sollen noch folgen, ebenso ein Bahnbetriebswerk. Derzeit endet die Anlage am Stadion – bewusst kein Nachbau der Red-Bull-Arena. „Das könnte zu Konflikten führen, wenn wir die Anlage zum Beispiel mal in München aufstellen“, lacht Haufe. So erhält es eine Bühne, auf der Rammstein singen wird, sagt Haufe, der auch schon als DJ gearbeitet hat.

>> Lesen Sie auch: Wurzener Modellbahner laden an die Platte

Zwischen den Gebäuden sind jede Menge Autos unterwegs. In einem der selbst gebauten Flitzer können schon mal 60 Stunden Arbeit stecken. Haufe rüstet sie gerade vom analogen Betrieb, bei dem sie einem Magnetband in der Straße folgen, auf digitale Steuerung mit GPS-Ortung um. „Dann sind alle Manöver vom Stopp an der Ampel bis zum Überholen möglich.“ Bei den Zügen hingegen hat der digitale Fahrdienstleiter auf Laptop und Smartphone schon lange die Kontrolle über ICE wie Dampflok – denn Haufe bricht mit der Einteilung in Epochen – übernommen. Die Züge sind übrigens das einzige, was Haufe kauft. Aber er ist überzeugt: Mit den Preisen von mehreren hundert Euro pro Zug „hat die Branche die Jugend abgeschreckt“. Er setzt stattdessen auf Eigenbau. „Ein Hobby“, sagt er, „sollte nicht am Geld scheitern.“

Nachwuchs schon vom Modellfieber infiziert

Haufes eigener Nachwuchs indes, zwei, drei und acht Jahre alt, trägt das Modellbau-Virus schon in sich. Und Haufe ist auf der Suche nach weiteren Mitstreitern. Einzige Bedingung: „Keine Angst vor schmutzigen Händen.“ Die vor zwei Jahren gegründete IG Rail Innovationhat zur Zeit sieben Mitglieder. „Wir sind zwar eine kleine Gruppe, aber jung und mit viel Know-how.“ Delta Romeo zum Beispiel legt als gelernter Goldschmied besonders dort Hand an, wo Geduld und Feinmotorik gefragt sind.

Gemeinsam haben sie schon das nächste Projekt mit Spurbreite TT – „weil die im Osten am weitesten verbreitet und handlich ist“ – aufs Gleis gestellt. Haufe hat diesmal das Leipziger Umland im Fokus, will den Haltepunkt Machern nachbauen, schöne Landschaften. Und den Brandiser Bahnhof, als der noch in Betrieb war.

Von Ines Alekowa