Modellprojekt Kleinzschepa: Bäume für Naturschutz und als künftige Energiequelle

Lossatal/Kleinzschepa

Klimaschutz fängt schon im Kleinen an, und dafür setzten jetzt die beiden Rotary Clubs aus Dresden sowie Wurzen im Lossatal ein sichtbares Zeichen – finanziell, wie auch mit dem Spaten. Denn in einer gemeinsamen Pflanzaktion brachten sie auf einer kommunalen Fläche im Ortsteil Kleinzschepa und unweit der Lossa heimische, insektenfreundliche und schnellwachsende Gehölze am Gewässerrand in die Erde.

Begrüßt wurden die eifrigen Helfer zunächst von Gastgeber Uwe Weigelt, der sich unter anderem über den Schulterschluss weiterer Unterstützer freuen konnte. So reihten sich mit dem Lossataler Bürgermeister zugleich seine Amtskollegen des Wurzener Landes, Bernd Laqua (Bennewitz) und Thomas Pöge (Thallwitz), in den Einsatztrupp ein. Ebenfalls zum Arbeitsgerät griffen Gerald Lehne, Erster Beigeordneter des Landkreises Leipzig, sowie Sachsens Umwelt-Staatssekretär Gerd Lippold.

Vorbereitung des Projektes läuft bereits seit 2019

„Die heutige Pflanzung hat Modellcharakter für die Anlage eines neuen Typs von Nutzholzbeständen, die entlang von Fließgewässern auf Landwirtschaftsflächen angelegt werden können. Multifunktionale Agroforstsysteme erfüllen zahlreiche ökologische und ökonomische Funktionen: Sie dienen dem Erosionsschutz. Sie helfen, den ökologischen Zustand unserer Gewässer zu verbessern. Und sie liefern Energieholz für regionale Wertschöpfungsketten“, erläuterte Lippold den Hintergrund der Aktion. Darüber hinaus, so der 60-Jährige, biete die vielfältige Bepflanzung entlang von Bächen und Flüssen wichtigen Lebensraum sowie Verbundkorridore für viele Tier- und Pflanzenarten.

Zur Galerie Um ein Zeichen für den Klimaschutz zu setzen, haben sich die beiden Rotary Clubs Dresden und Wurzen jetzt an einer Pflanzaktion mit Modellcharakter beteiligt und zu Spaten sowie Hacke gegriffen. Die Anlage neuen Typs von Nutzholzbeständen dient dabei nicht allein nur dem Erosionsschutz, sondern liefert künftig auch Energieholz.

Die Vorbereitungen für das Vorhaben laufen bereits seit geraumer Zeit, ergänzte Bürgermeister Pöge. Demnach wurde das Projekt im Juni 2019 von der Gemeinde Thallwitz initiiert und geplant. „Eigentlich sollte der Startschuss 2020 fallen. Es gab sogar schon einen Termin – der 17. Oktober.“ Doch kurz vor der Zielgerade stoppte das Landratsamt den Spatenstich.

Der nachwachsende Rohstoff liefert künftig Energie

Pöge zufolge übernehmen die Gehölze eine Art Pufferfunktion. Sie können landwirtschaftliche Stoffeinträge minimieren und den ökologischen Zustand des Gewässers erhöhen. Erste Erfahrungen sammelt Thallwitz gerade auf Versuchsfeldern in Canitz. Hier werde dokumentiert, wie sich die Anpflanzungen auf Flora und Fauna sowie auf das Grundwasser auswirken. Mit Blick in die Zukunft fügte Pöge zum Schluss an: „Die Aktion will verdeutlichen, wie erfolgreich Umweltschutz sein kann. In zehn bis 15 Jahren sollen aus den hier wachsenden Hölzern Energie- oder Agrarholzhackschnitzel und daraus wiederum in den Wurzener Landwerken erneuerbare Energie für die Region erzeugt werden.“

Die Idee begeisterte insbesondere die Rotarier aus Dresden und Wurzen. Sie reisten mit Elan und teils im Konvoi nach Kleinzschepa. „Wir wollen mit privaten Finanzmitteln und dem Spaten in der Hand diesen Gedanken unterstützen und beispielhaft zeigen, wie das im Team mit lokalen Akteuren erfolgreich funktioniert“, sagte Stephanie Taché vom Rotary Club Dresden. Wurzens Rotary-Präsident Jürgen Meusel pflichtete ihr bei. Der gemeinsame Arbeitseinsatz sei außerdem ein Signal für die Gestaltung einer neuen Stadt-Land-Partnerschaft und für die Stärkung der regionalen Wertschöpfung. Sie komme letztlich allen Bürgerinnen und Bürgern des Leipziger Muldenlandes zugute.

Verband „LeipzigGrün“ übernimmt die Bewirtschaftung

Allzu viel Zeit mit offiziellen Reden verschwendeten weder Bürgermeister Weigelt noch Staatssekretär Lippold. Über eine kleine Brücke führte der Lossataler Rathauschef schließlich die zahlreichen Mitstreiter bis zum Pflanzareal, wo symbolisch als erstes das Wurzelwerk eines Apfelbaums im vorbereiteten Loch verschwand. Roterlen, Silberweiden, Traubenkirsche und Feldulmen folgten sowie Pappelhypriden, Stieleichen und Hainbuchen. Für einen Teil der Gesamtfläche plante die Kommune dann später eine Streuobstwiese sowie einen Rastplatz als Naherholungsort.

Ebenfalls beteiligt an der Aktion waren neben den Rotariern der Landschaftspflegeverband „LeipzigGrün“, das Institut für angewandtes Stoffstrommanagement vom Umwelt-Campus Birkenfeld der Hochschule Trier sowie die Stiftung Wald für Sachsen. Im Übrigen wird der Landschaftspflegeverband „LeipzigGrün“ im Auftrag des Pächters, der Gemeinde Lossatal, die Pflege und Bewirtschaftung übernehmen.

Von Kai-Uwe Brandt