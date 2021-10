Wurzen

Als ihn der Anruf seines Sohnes erreichte, habe er schon geschlafen, erzählt Wilhelm Janzen. Es ist Sonnabendmorgen wenige Minuten nach ein Uhr. Das Gartengrundstück des 61-Jährigen in der Eilenburger Straße steht in hellen Flammen. Die Kameraden der Wurzener Feuerwehr sind bereits vor Ort und löschen die Brandherde. Erst nachdem alle Glutnester beseitigt sind, ist das ganze Ausmaß der Schäden zu sehen.

Die Hitze hat sogar die Stahlträger des vorderen Schuppens verbogen und sämtliches Inventar darin vernichtet. Überall liegen verkohlte Holzreste. Doch das Schlimmste sei, so Janzen, dass nahezu alle 60 Bienenstöcke in Mitleidenschaft gezogen wurden. Seit zehn Jahren hegt und pflegt der Hobbyimker seine Völker auf dem teils gepachteten Areal gegenüber dem Solarpark.

Lesen Sie dazu auch:

In Wurzen brennen Lauben, Hühnerstall und Bienenzucht

Polizei geht derzeit von Brandstiftung aus

Wie es zu dem Unglück kam, kann sich der sichtlich geschockte Janzen auch wenige Tage später nicht erklären. Ein technischen Defekt schließt er aus, zumal gar kein Stromanschluss auf dem Gelände existiert. Am Montag untersuchten bereits Brandermittler der Kriminalpolizei das Terrain. „Sie haben mir gesagt, dass wahrscheinlich Brandstiftung die Ursache für das Feuer ist.“ Immerhin habe es an zwei Stellen zugleich gebrannt.

Blick durch den Zaun am Straßenrand: Das Grundstück gleicht einem Trümmerfeld. Vom Schuppen im vorderen Bereich ist nichts mehr übrig geblieben. Drin lagerte unter anderem eine halbe Tonne Zucker für die Bienen. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Dass das Feuer womöglich mit Absicht gelegt wurde, vermutet auch der Imker, der seit 2003 in Wurzen lebt und 1989 aus Tadschikistan nach Deutschland kam. „Ich will aber nicht mit dem Finger auf jemanden zeigen.“ Feinde habe er nicht und auch keinen Streit mit den Nachbarn. Auf die Frage, wie es nun weitergeht, zuckt er mit den Schultern. „Keine Ahnung! Ich bin leider nicht versichert.“ Die Verluste seien sehr hoch. Janzen schätzt den Schaden auf gut 10 000 Euro. Sämtliche Gerätschaften, etwas über 1000 Waben und 100 Pollensammler verbrannten sowie knapp eine halbe Tonne Zucker. Vor allem aber trauert er um seine Bienen. Nur einige Magazine ließen sich noch verwenden.

Imker sichern Wilhelm Janzen ihre Hilfe zu

Unterstützung für Janzen verspricht Dieter Peche, Vizevorsitzender des Vereins Bienen- und Naturfreunde Wurzen. „Ich habe bereits mit einigen Imkern gesprochen, die natürlich helfen wollen.“ Zugleich äußert er sein Unverständnis, falls sich herausstellt, dass Brandstifter in der Eilenburger Straße am Werk waren. „Dafür finde ich keine Worte.“ So viel kriminelle Energie müsste hart bestraft werden.

Nicht mehr zu gebrauchen: Das ganze Ausmaß der Schäden zeigte sich einen Tag nach dem Feuer. Zahlreiche Magazine und Bienenvölker wurden durch den Brand vernichtet. Quelle: privat

Peche, der auch Praxislehrgänge für Anfänger veranstaltet, kennt aus seiner jahrzehntelangen Tätigkeit einige Fälle von Vandalismus bis hin zum Diebstahl. „Frevelschäden sind nicht selten.“ Auf dem Wurzener Friedhof in der Dresdener Straße wurde ihm sogar schon ein Magazin entwendet, obwohl das Gelände verschlossen war. Was jetzt aber passiert ist, setze dem Ganzen die Krone auf. „Ich weiß nicht, was in den Köpfen solcher Leute vorgeht.“ Zuletzt hofft Dieter Peche, dass es eventuell am Sonnabendmorgen gegen 1 Uhr Augenzeugen gegeben hat und sie sich bei der Polizei melden.

Nach dem verheerenden Brand liegen überall noch die Bienenwaben herum. Vor allem der Wachs wirkte wie ein Brandbeschleuniger. Quelle: Kai-Uwe Brandt

In Wurzen gibt es aktuell zwei Imkervereine – die Bienen- und Naturfreunde mit über 30 Mitgliedern sowie der Bienenzüchterverein Wurzen und Umgegend 1867 mit 50 Mitgliedern. Noch zu DDR-Zeiten, so Peche, seien es allerdings insgesamt 120 Hobbyimker mit gut und gern 1000 Bienenstöcken gewesen.

Von Kai-Uwe Brandt