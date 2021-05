Momente für die Ewigkeit: Macherner Autor trifft Udo Lindenberg

Machern

„Udo ist ein Wegbereiter, die Freiheitsstatue am Ausgang des Hamburger Hafens.“ Das ließ Sänger Heinz Rudolf Kunze nicht etwa irgendwo über Panikrocker Lindenberg fallen. Er steuerte diesen Satz exklusiv für das 2007 im Engelsdorfer Verlag erschienene Buch „Panik pur“ bei. In Kunzes Vorwort heißt es weiter: „Udo hat vorgemacht, dass das geht: Die glücklich lockere Versöhnung unserer kantigen, knirschenden, konsonantenreichen Muttersprache mit der biegsamen, vieldeutigen groovenden Musik der Leute aus Liverpool und Memphis, Tennessee.“

Holger Zürch ist noch heute überglücklich, dass er den bekannten Liedermacher (Dein ist mein ganzes Herz) als prominenten Fürsprecher für den ersten Band seiner Chronik gewinnen konnte. Holger wer? Der 54-jährige Holger Zürch ist Autor und lebt nicht in Berlin, Hamburg oder München, sondern in Machern. Der Liebe wegen zog er einst in den Ort zwischen Leipzig und Wurzen: „Meine Lebenspartnerin Heike ist eine sehr gute Bekannte von Heinz. Sie ist Physiotherapeutin, und ich war bei ihr zur Behandlung. So fing alles an ...“

Lindenbergs Comeback mit „Stark wie zwei“

Büchern über Heinz Rudolf Kunze ließ er fast zeitgleich „Panik pur“ und „Panik pur 2“ folgen. Als er Teil 1 vorgelegt hatte, wurde Lindenberg bereits von vielen zu Grabe getragen: „Du hast wohl einen Nachruf geschrieben? Von dem kommt doch nichts mehr.“ Das war ein Jahr vor dessen Comeback mit „Stark wie zwei“, über Wochen die Nummer 1 in den Albumcharts. Der Titel sei streng genommen ein Trauerlied – für seinen plötzlich verstorbenen Bruder Erich, weiß Zürch.„Udo, der mit Erich auch einen treuen Freund verloren hatte, musste nun stark wie zwei sein.“

Der Macherner Holger Zürch schrieb zwei Bücher über Udo Lindenberg. Sie erschienen im Engelsdorfer Verlag. Quelle: Haig Latchinian

Der Macherner ist überzeugt davon, dass der Tod des Bruders für Lindenberg ein Auslöser war, von jetzt auf gleich mit dem exzessiven Trinken aufzuhören. „Udo lebte somit auf beeindruckende Art vor, wie man Süchte in den Griff bekommen kann. Er ist eben auf vielerlei Weise ein Mutmacher für nicht wenige.“ Der Panikrocker habe sich immer wieder neu erfunden. Ob mit Clueso, Jan Delay oder Silbermond – er trete fortan auch mit jungen Stars auf. „Cross-Branding ist auch der Grund dafür, dass Udos Fangemeinde generationsübergreifend ist.“

Mischung aus Sachbuch und Chronik

Mit journalistischer Distanz trug Zürch allerhand Zeitungstexte, Liedzeilen und Prominentenzitate zusammen: „Dem Menschen Lindenberg konnte ich mich nicht nähern. Er hat seine Rolle so verinnerlicht – vielleicht weiß nur er selbst, wer er eigentlich ist“, bemerkt Zürch, der sich eher als stillen Beobachter denn als kreischenden Fan bezeichnet. Und doch: Zweimal begegnete er dem Friedensapostel, Wortjongleur und Mauerspecht livehaftig: „Das war jeweils nach Konzerten in der Künstlergarderobe – als ich ihm die Bücher überreichte.“

Schnappschuss aus dem Jahre 2006: Rocksänger Udo Lindenberg eröffnete im Dresdener Taschenbergpalais eine Ausstellung seiner Werke. Zu sehen unter anderem die mit Schnaps kolorierten sogenannten Likörelle . Quelle: dpa

In beide Exemplare kritzelte Zeichentalent Lindenberg seinen Udolino. „Natürlich sind das meine beiden wertvollsten Bücher“, betont Zürch. Vor allem, weil Lindenberg wenig später nach Machern telegrafierte: „iss ’n top buch!“ Sicher auch deshalb, weil der akribische Rechercheur Zürch nichts dem Zufall überließ und vor Veröffentlichung das Manuskript keinem geringeren als Arno Köster zu lesen gab: „Köster ist Udos Pressemensch. Er wohnt in Leipzig. Wir hatten uns in Victor’s Hotel auf einen Kaffee getroffen.“

Udo-Fan von Kindesbeinen an

In Weimar aufgewachsen machte Zürch, der Diskotheker, schon zu EOS-Zeiten seine „Pappe“, wie die Zulassung als staatlich anerkannter Schallplatten-Unterhalter in Insiderkreisen hieß. Zürch spielte NDW und fing an, sich intensiver mit Deutsch-Rock zu befassen: „Mit dem Album ,Daumen im Wind‘ revolutionierte Lindenberg 1972 die populäre inländische Rockszene. Deutsche Texte gab es bis dato nur in Schlagern.“ In Eisenach wohnte der junge Zürch im Internat, belegte zwischen Klasse neun und zwölf auch Kurse in Latein und Alt-Griechisch.

Rockmusiker Udo Lindenberg (l.) überreicht dem ehemaligen SED-Generalsekretär Erich Honecker (M.) eine Gitarre mit der Aufschrift „Gitarren statt Knarren“. Quelle: Franz-Peter Tschauner

Auf HR 3 schnitt er die neuesten Hits mit. Mädchen aus Ost-Berlin, Rockarena Jena, Sonderzug nach Pankow: „Udo sang nicht nur auf Deutsch. Er war der erste Popstar, der zu dieser Zeit auch Lieder für und über die Deutschen auf der anderen Seite der Mauer machte.“ Herr Präsident, ich bin jetzt – zehn Jahre alt, sang der kleine Pascal 1981 an Lindenbergs Seite. Weil sich der Rocker im Palast der Republik – alles war total „kontrollettimäßig“ (O-Ton Lindenberg) – sowohl gegen Pershings als auch gegen SS 20 aussprach, eckte er bei den DDR-Oberen an.

Die Sprache von Otto Normalverbraucher

Und doch habe Erich Honecker dem frechen Udo gar eine Briefmarke der Deutschen Post eingebracht: „Darauf der schnaufende Sonderzug, eines der Likörelle von Lindenberg. Er malt ja gern und gut mit Eierlikör, Curaçao oder Kirsch – eben mit allem, was an der Bar verfügbar ist“, weiß Zürch. So federleicht, wie er die Farben aufs Papier wirft, nuschele er in seinen Liedern manch fehlenden Reim weg. „Das kann nur er!“ Uns Udo habe ein Gespür dafür, was die Leute bewege und texte in einer Sprache, wie sie Otto Normalverbraucher nicht anders benutze.

Buchautor Holger Zürch ist mit seiner neuen Heimat fest verbunden: So verfasste er zwischen 2005 und 2007 drei Jahrbücher über die Panitzscher Kirche. Quelle: André Kempner

Die Inhalte strotzten nicht etwa nur vor Problemen. Udo verstehe sich auch aufs Blödeln: Moskau, Klavierlehrerin, Rudi Ratlos. „Udo ist und bleibt ein Menschenfreund, ein Menschenverbinder“, sagt Zürch. Er muss es wissen. In Halle und den USA studierte er von 1988 bis 1995 Sprechwissenschaft, Germanistik und Politik. Jahrelang arbeitete er freiberuflich im MDR-Hörfunk. Später verdiente er sich seine Brötchen in der Öffentlichkeitsarbeit, jobbte in Erfurt, Magdeburg, Dresden und Chemnitz. Als Seiteneinsteiger war er zuletzt Lehrer in Heiligenstadt.

Veröffentlichung über Zwischenrufe im Landtag

Zürch sang kurze Zeit in der Domkantorei Wurzen. Noch heute ist er Mitglied im Gospelchor Brandis. Als eines seiner beiden Kinder ans Grimmaer Gymnasium ging, gehörte er dem dortigen Augustinerverein an. Zwischen 2005 und 2007 verfasste er drei Jahrbücher über die Panitzscher Kirche. Bemerkenswert sein Buch zum Alltag im Thüringer Landtag: „Ich hatte Anfang der Neunzigerjahre Tausende Seiten von Plenarprotokollen ausgewertet und untersucht, wie die Abgeordneten am Rednerpult auf Zwischenrufe reagieren.“

Udo Lindenberg auf der Pressekonferenz vor einem seiner Konzerte in Leipzig Quelle: Armin Kühne

Der Udonaut mit Hut, Brille und – Maske. Die Ausgangsbeschränkung gelte auch für einen Panik-Präsidenten, weiß Holger Zürch. Die übliche Joggingrunde müsse der im Hamburger Hotel Atlantic gemeldete Lindenberg aktuell vor Mitternacht beenden. Er jogge allein, weil keine Begleiter erlaubt seien: „No Bodyguards in Corona-Time!“ Ein Land ohne Kultur werde ein Ödland und ein Blödland. Das bräuchten wir nicht. Aber – und das verrate ein Post des Jubilars – es werde Licht: „ey schnallt euch an ... weil hinter den schwarzen wolken wieder geile zeiten warten!!“

Von Haig Latchinian