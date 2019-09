Borsdorf

Bei einem Verkehrsunfall in der Ortslage Borsdorf wurde ein 16-jähriger Mopedfahrer am Sonntag verletzt. Offensichtlich hat ein 39-jähriger Fahrer eines Renault Twingo die Vorfahrt missachtet. Den Angaben zufolge war dieser auf der Leipziger Straße in Richtung Leipzig unterwegs. An einer Einmündung bog e...