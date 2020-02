Morgengeläut in Stereo – Wurzener Pfarrer verzichtet auf Wecker

Wurzen

Pfarrer Alexander Wieckowski braucht keinen Wecker mehr. Verschlafen ist für ihn ein Fremdwort. Zuerst krähe der Hahn in der Färbergasse, dann zwitschere die Amsel, und sollte er immer noch nicht munter sein, setzen um sieben Uhr die Glocken ein. Weil sich sein Pfarrhaus genau zwischen Dom und Stadtkirche befindet, gibt es das Morgengeläut für ihn gewissermaßen in Stereo auf die Ohren.

Liebenswertes morgendliches Zeremoniell

Der Geistliche möchte das allmorgendliche Zeremoniell nicht mehr missen. Er mag sie alle – ob Gockel oder Glocke. Die beiden Glocken des Domes setzen Schlag 7 ein, das Geläut von St. Wenceslai folgt etwas zeitversetzt um 7.01 Uhr. Während ersteres etwas kürzer währt, dauert jenes der Stadtkirche fünf Minuten – nicht nur am Morgen, sondern auch mittags und abends.

Die drei Glocken im Turm der Wurzener Wenceslaikirche. Quelle: privat

Morgens läutet die kleine, mittags die mittlere und abends die große Glocke. Seit einigen Tagen sind nun auch Stunden- und Viertelstundenschlag hinzu gekommen. „Nachdem wir unsere drei neuen Bronzeglocken bereits vor geraumer Zeit in Betrieb genommen hatten, mussten noch die eisernen Hämmer am Glockenstuhl montiert werden“, so der Pfarrer.

Die Arbeiten sind nun abgeschlossen

Dies sei nun erfolgt. Die Firma Thumsch aus Heidenau habe ganze Arbeit geleistet, sagt Wieckowski. Von 7 bis 22 Uhr gebe es nach langer Pause nun wieder zu jeder vollen Stunde den Schlag auf die große Glocke sowie alle 15 Minuten den Schlag auf die kleine – viertel einmal, halb zweimal, dreiviertel dreimal, um viermal: „Das ist auch der Grund, weshalb das Geläut vom ,Wenzel’ etwas später beginnt als das vom Dom.“

Wurzen könne sich getrost als Glockenstadt bezeichnen, findet Wieckowski. Neben den fünf in Betrieb befindlichen Glocken von Dom und Wenceslaikirche gibt es weitere. An sicherem Ort warten drei neu gegossene Glocken, die demnächst im Turm der katholischen Kirche unter die Haube kommen. Vor der Herz-Jesu-Kirche sind derweil die drei ausgedienten Glocken zu sehen. Jene ausrangierten vom Wenzel haben in der Dresdener Straße einen Ehrenplatz gefunden.

Erich Kästner lässt grüßen

Und vielen Wurzenern klingen noch jene Verse von Erich Kästner in den Ohren, die Pfarrer Wieckowski zur Glockenweihe zum besten gegeben hatte: „Wenn im Turm die Glocken läuten, kann das vielerlei bedeuten. Erstens: dass Festtag ist. Dann: dass du geboren bist. Drittens: dass dich jemand liebt. Viertens: dass dich’s nicht mehr gibt.“

Von Haig Latchinian