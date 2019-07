Machern

Am Sonntagmittag bekam der 52-jährige Eigentümer eines unbewohnten Einfamilienhauses von einem Nachbarn den Hinweis, dass sich in dem Haus Personen befänden. Schnell fuhr er mit dem Fahrrad zum Haus und stellte gemeinsam mit dem Nachbarn (53) fest, dass sich zwei Personen unbefugt in dem Haus befanden. Die Einbrecher kletterten über ein Fenster nach draußen und wollten das Grundstück wieder verlassen.

Die beiden Männer wollten die Täter jedoch nicht so einfach davonkommen lassen und sprachen sie an. Einer der Fremden rannte davon, während der andere noch versuchte, seinen Rucksack und einen Motorradhelm zu sichern. Dann kletterte er über einen Grundstückszaun und verschwand ebenfalls – ohne die Gegenstände.

Zwei Motorräder der Marke BMW in Machern wiedergefunden

In unmittelbarer Nähe des Hauses standen zwei Motorräder der Marke BMW. Die hinzugerufene Polizei überprüfte die Maschinen und stellte dabei fest, dass eines der Krafträder am 5. Juli in Bennewitz gestohlen worden war. Das zweite Motorrad hingegen war offenbar in der vorangegangenen Nacht im Eilenburger Ortsteil Kospa gestohlen worden. Der Eigentümer (55) hatte beim Anruf der Polizei noch gar nicht bemerkt, dass seine Maschine fehlte. Mit Hilfe der Helme der unbekannten Täter konnte ein Fährtenhund eine Spur aufnehmen und folgte dieser bis zum Bahnhof Machern.

Gemeinsam mit der Bundespolizei werden die Ermittler nun versuchen, herauszufinden, ob die Täter in einen Zug gestiegen sind. Die Polizei ermittelt wegen Einbruchs und zweifachem besonders schweren Diebstahls der Motorräder.

Von LVZ/gap