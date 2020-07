Mühlbacher Zuckerfabrik wird jetzt touristisch erschlossen

Wurzen/Mühlbach

Am 18. September ist es so weit: Dann findet im Wurzener Ortsteil Mühlbach die Einweihung des Rastplatzes an der alten Zuckerfabrik statt. Wie Vorstandsmitglied Ulrich Heß vom Verein Standortinitiative Wurzen & Wurzener Land (SiW) mitteilte, begann hier erst vor wenigen Tagen die Instandsetzung des Schornsteines am Gebäudekomplex durch die Firma Öko-Bau-GmbH.

„Dass in Mühlbach das große Gebäude einer 1811 eröffneten Zuckerfabrik zu sehen ist, wurde von vielen seit der Ausstellung ,Industriekultur in Sachsen’ und aus Anlass der jährlichen Tage der Industriekultur gleich mehrfach zur Kenntnis genommen“, betonte Heß. Seither habe sich die Eigentümerfamilie Jung um die Sanierung und Umnutzung verdient gemacht.

Einweihung ist Auftakt zur 725-Jahrfeier von Mühlbach

Mühlbach, so der Historiker, soll in Zukunft ein touristischer Anziehungspunkt werden. Bereits 2014 brachte die SiW eine Informationstafel vor Ort an. „Das war der Start zur Einrichtung des Stadtwanderweges Industriekultur Wurzen, der von der SiW initiiert wurde.“ Ergänzend dazu entstehe ein Rastplatz inklusive Schaukasten über das Radwegenetz und die Geschichte der Zuckerfabrik.

Tage der Industriekultur – hier auf dem Agrargut Jung in Mühlbach bei Wurzen, früher die Lorenz’sche Zuckerfabrik. Das Gebäude mit Schornstein ist das ältestes (1810/11) bauliche Zeugnis einer Rübenzuckerfabrik im mitteldeutschen Raum. Quelle: Archiv

Die Stadt Wurzen steuerte für das aktuelle Projekt 11 000 Euro aus dem Kommunaletat bei. Weitere Fördergelder in Höhe von 44 000 Euro fließen über die Denkmalpflege und das Leaderprogramm. Heß zufolge habe die SiW in enger Zusammenarbeit mit Dieter und Thomas Jung das Vorhaben vorangebracht. Schon deshalb sei die Einweihung am 18. September ab 19 Uhr ein Dankeschön an alle Beteiligten. Zugleich sei der Termin aber auch der Auftakt zur 725-Jahrfeier von Mühlbach.

Im Übrigen besitzt das idyllische Dorf mit der ehemaligen Zuckerfabrik das einzige erhaltene Ensemble der früheren Rübenzuckergewinnung in Mitteldeutschland – vermutlich sogar in ganz Europa.

16 000 Zentner Rüben wurden pro Vierteljahr verarbeitet

Der Mühlbacher Rittergutsbesitzer Freiherr Friedrich von Lorenz (1777 – 1848) ließ zwischen 1810 und 1812 zwei große Fabrikgebäude mit der einst 35 Meter hohen Esse und zwei kleineren Bauwerken errichten. 16 Arbeiter, zwei Tagelöhner, ein Schreiber sowie ein Werk-, Siede- und Brandmeister arbeiteten in der Fabrik. Pro Vierteljahr wurden circa 16 000 Zentner Runkelrüben verarbeitet. Sie ergaben 585 Zentner Zucker und Zuckerprodukte, wie zum Beispiel Sirup. 1817 stellte Friedrich von Lorenz den Betrieb ein und verkaufte das Gut samt Anlage 1818.

Nach wechselnden Eigentümern erwarb 1895 der Leipziger Kaufmann Carl Heinrich Ferdinand Jung den Lorenz’schen Besitz. 1945 wurde die Familie enteignet. Die Nachfahren Dieter und Carmen Jung kauften 1992 das Anwesen zurück. Heute leitet Sohn Thomas das Agrargut Jung.

Einweihung des Rastplatzes in Mühlbach am 18. September ab 19 Uhr

Von Kai-Uwe Brandt