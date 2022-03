Müllabfuhr, Schulbus, Klinik: Welche Einschränkungen verursacht der hohe Omikron-Krankenstand?

Landkreis Leipzig

Im Landkreis Leipzig leben knapp 260.000 Menschen – nach der offiziellen Statistik haben derzeit 8300 von ihnen Covid-19, täglich kommen bis zu tausend Personen hinzu. Und die Dunkelziffer soll weitaus höher sein. Die aktuelle Situation führt zum Rekord-Krankenstand in zahlreichen Unternehmen. Wie gehen sie damit um?

Regionalbus GmbH: „Wir haben derzeit einen überdurchschnittlich hohen Krankenstand, der geht gerade durch die Decke“, sagte Thomas Fröhner von der Regionalbus GmbH. Schon im Vorfeld habe sich sein Unternehmen Gedanken gemacht, wie es bei vielen Ausfällen wegen Omikron reagieren könnte.

Nur in Ausnahmen fallen Busfahrten aus

Im Unterschied zur Großstadt Leipzig, wo Busse und Straßenbahnen oft im 15-Minuten-Takt fahren, ist der Regionalverkehr im ländlichen Raum ganz anders unterwegs. In manchem Dorf hält der Bus nur zweimal am Tag. Daher sei es schwierig, Fahrten einzusparen. Klar sei außerdem, dass beim Schülerverkehr und bei den Plus-Bus-Linien – die Fahrgäste zu Zug- und anderen Busverbindungen bringen – nichts gestrichen werden kann.

Der Schulbus soll weiter pünktlich kommen, auch wenn viele Beschäftigte der Regionalbus GmbH erkrankt sind. Dieses Archiv-Foto zeigt eine Schulbushaltestelle in Geithain. Quelle: Jens Paul Taubert

So werde das Personal optimiert: Ein Busfahrer, der eigentlich in der Werkstatt arbeitet, nimmt wieder hinterm Lenkrad Platz. Nur in „Ausnahmen“ werden Fahrten gestrichen, meinte Fröhner. In aller Regel seien das Strecken, bei denen es noch eine Alternative mit dem öffentlichen Nahverkehr gibt.

Wertstoff-Hof Mitarbeiter übernehmen Touren

Kommunalentsorgung: „Derzeit haben wir einen hohen Krankenstand der Mitarbeitenden, der sich allerdings nicht ausschließlich auf die Omikron-Welle zurückführen lässt“, sagte Sandra Fröbel von der Kommunalentsorgung Landkreis Leipzig (Kell). Um die Ausfälle abzufedern, würden auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von den Wertstoffhöfen für die Entsorgungs-Touren eingesetzt. Bisher kam es noch „nicht zu Einschränkungen in der Entsorgung in dem Maße, dass Touren ausfielen“, so die Firmensprecherin.

Um die Entsorgung fristgerecht zu gewährleisten, helfen auch Mitarbeiter von Werkstoffhöfen aus. Quelle: Thomas Kube

Kliniken: „Die hohen Inzidenzen sind auch in unseren Häusern in Borna und Zwenkau angekommen“, sagte Dr. Roland Bantle, Geschäftsführer der Sana Kliniken Leipziger Land GmbH. „Der Krankenstand unserer Mitarbeitenden ist wesentlich höher als sonst zu dieser Jahreszeit üblich.“ Zum einen seien Beschäftigte selbst an Covid-19 erkrankt, zum anderen müssten sie ihre Kinder zu Hause betreuen – wegen Quarantäne oder weil wegen Omikron Lehrer und Erzieherinnen in Schulen und Kindergärten ausgefallen sind.

Operationen werden verschoben

Hinzu kommen „die erneut ansteigenden Zahlen“ bei den Corona-Patienten. Aktuell gebe es zwei Covid-Stationen. Der Krankenhausbetrieb werde täglich an die aktuelle Situation angepasst. „Das heißt, vereinzelt werden Stationen geschlossen und nicht dringende medizinisch vertretbare Operationen verschoben. Notfälle werden weiterhin vollumfänglich behandelt und auch dringliche Operationen und Eingriffe werden vorgenommen“, so der Klinikchef.

Menschen, die akut schwer erkrankt sind oder einen dringenden Nachsorgetermin haben, kommen wie gewohnt weiter in die Klinik. Man verfüge „über geeignete und erprobte Konzepte, um die Ausfälle weitgehend zu kompensieren“.

Medizinisch vertretbare Operationen werden in den Sana-Kliniken verschoben. Hier wird ein Patient am Fuß operiert. Quelle: LVZ

So ist auch die Situation in den Muldentalkliniken in Wurzen und Grimma. Es gibt „sehr hohe Krankenstände“, informierte Klinik-Sprecherin Beatrix Hundt. „Planmäßige Operationen müssen wir aktuell verschieben.“

Mehr Corona-Patienten auf Normalstation

Die medizinische Notversorgung für die Region könnten die Notaufnahmen aber nach wie vor problemlos absichern. „Auch führen wir Not-Ops durch. Bürgerinnen und Bürger brauchen sich keine Sorgen machen und sollten bei Problemen dringend das Krankenhaus aufsuchen“, betonte sie.

Derzeit würden die Muldentalkliniken 20 Corona-Patienten auf Normalstationen betreuen, die Zahl habe sich aufgrund der hohen Inzidenzen erhöht. Das gelte jedoch nicht für die Intensivstation.

Keine Produktionsausfälle bei der Mibrag

Mibrag: Er bitte um Verständnis, aber zu betriebsinternen Kennziffern wie dem Krankenstand der 1700-köpfigen Belegschaft gebe sein Unternehmen keine Auskunft, teilte Sebastian Exner mit, Pressesprecher der Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH (Mibrag). Auch sei der Krankenstand nicht ausschließlich auf Covid-19 zurückzuführen.

Produktionsausfälle gebe es nicht. Die Mibrag „beliefert die Kundenkraftwerke Lippendorf bei Leipzig und Schkopau bei Halle sowie weitere industrielle Abnehmer zuverlässig mit Braunkohle“, so der Sprecher. Die Tagebaue Profen und Vereinigtes Schleenhain würden auch unter den Bedingungen der Corona-Pandemie stabil arbeiten.

Feuerwehren: „Wir haben im Landkreis Leipzig keine Feuerwehr, die wegen Omikron nicht einsatzbereit ist“, sagte Kreisbrandmeister Nils Adam. Mit Sicherheit gebe es auch in den Ortswehren Krankheitsausfälle, aber diese könnten ersetzt werden. Er sehe hier „kein Problem“.

Von Claudia Carell