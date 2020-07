Landkreis Leipzig

Solche Bilder dürften bald der Vergangenheit angehören: Aufgefetzte Gelbe Säcke, deren unappetitlicher Inhalt durch die Straßen fegt oder von Tieren über den Gehweg verteilt wird. Nachdem sich der ehemalige Muldentalkreis seit Jahren mit den Gelben Säcken herumschlägt, ist jetzt endlich Abhilfe in Sicht: „Der Gelbe Sack soll zum 1. Januar 2021 auch im Muldental eingeführt werden“, erklärte Landrat Henry Graichen ( CDU) auf der jüngsten Kreistagssitzung in Borna.

Im Landkreis Leipzig kommt flächendeckend die Gelbe Tonne

Das Parlament beauftragte den Kreischef einstimmig, eine entsprechende Abstimmungsvereinbarung mit den dualen Systemen zu unterzeichnen. Diese hat zum Inhalt, dass im Landkreis Leipzig Verpackungsmüll in Zukunft flächendeckend in Tonnen eingesammelt wird.

Im Landkreis Leipzig erfolgen Sammlung und Transport der Leichtverpackungen durch die Unternehmen Abfall-Logistik Leipzig GmbH (Altkreis Leipziger Land) und Alba Sachsen GmbH (ehemaliger Muldentalkreis). Die Systemvereinbarung endete ursprünglich Ende 2020. Wegen der zahlreichen Neuerungen und Möglichkeiten des zum 1. Januar 2019 in Kraft getretenen Verpackungsgesetzes hatte sich der Landkreis bereits zum 31. Dezember 2018 zur Kündigung der Altverträge mit den dualen Systemen entschlossen und so den Weg für neue Verhandlungen frei gemacht.

Verpackungsgesetz macht den Weg frei

Die Gesetzesänderung versetzt den Landkreis als öffentlichen Entsorgungsträger in die Lage, den dualen Systemen nunmehr Vorgaben zu machen. Sowohl, was die Art des Sammelsystems, die Art und Größe der Sammelbehälter sowie Häufigkeit und Zeitraum der Leerungen betrifft. Die Vorgaben müssen für die Systeme praktisch umsetzbar sein und dürfen nicht über den Entsorgungsstandard des Kreises für Restabfälle hinausgehen.

Vor Inkrafttreten des Verpackungsgesetzes bestand diese Möglichkeit nicht. Die Systembetreiber hatten in der Vergangenheit lediglich die Pflicht, für eine flächendeckende und regelmäßige Abholung gebrauchter Verkaufsverpackungen zu sorgen.

Gelbe Tonne wird aller zwei Wochen geleert

Bisher werden Joghurtbecher, Dosen und Co. im gesamten Landkreis 14-täglich eingesammelt. Im Muldental wandern Verpackungen ausschließlich in den Gelben Sack – außer in Borsdorf und einigen großen Neubaugebieten, wo bereits Tonnen stehen. „Ab 1. Januar 2021 hat dann auch in den restlichen Muldental-Kommunen der Gelbe Sack ausgedient“, betonte Graichen. Am Abholrhythmus ändert sich nichts: Die Gelben Tonnen werden dann wie bereits im Altkreis Leipziger Land alle zwei Wochen geleert. Die Behälterumstellung ist für den Bürger kostenlos, weil er schon beim Kauf einer Verpackung für deren spätere Entsorgung zahlt.

Zur Wahrheit gehört allerdings auch: Der Sack ist noch nicht ganz zugebunden, schließlich muss auch die andere Seite der Abstimmungsvereinbarung ihren Segen erteilen. „Dazu“, erläuterte Graichen, „müssen zwei Drittel der zugelassenen dualen Systeme dem Papier zustimmen.“ Durch den einmütigen Kreistagsbeschluss, hofft der Landrat, habe man aber eine gute Verhandlungsposition.

Von Simone Prenzel