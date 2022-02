Mülltonnen brennen in Wurzen

Wurzen

Bei einem Mülltonnenbrand in der Nacht zum Donnerstag haben Anwohner in der Wurzener Dr.-Külz-Straße eingegriffen und Schlimmeres verhindert. Wie die Polizei mitteilte, hätten sie Knallgeräusch gehört und daraufhin das Feuer bemerkt. Polizei und Feuerwehr seien alarmiert worden. Noch vor deren Eintreffen machten sich die Anwohner bereits daran, das Feuer zu löschen, was auch gelang.

Da auch die Hausfassade in Mitleidenschaft gezogen wurde, entstand ein Sachschaden von mehr als 1000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts einer Brandstiftung aufgenommen.

Von LVZ