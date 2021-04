Müssen Fahrschüler für ihre theoretische Prüfung bald nach Leipzig?

Wurzen

Wenn sich nicht bald eine Lösung findet, müssen Fahrschüler für ihre theoretische Prüfung demnächst weite Wege in Kauf nehmen. Auf das akute Problem machte jetzt Roland Mühlner, Vorsitzender der Fahrlehrer im Altkreis Wurzen, aufmerksam und bat bereits die Stadtverwaltung um Hilfe. Hintergrund seines Appells an die Kommune ist das Fehlen eines Raumes, der die von der Dekra geforderten hygienischen Bedingungen erfüllt – insbesondere während der Corona-Pandemie.

Suche nach neuem Standort erweist sich als schwierig

Bislang brüteten die künftigen Kraftfahrer im Schulungszimmer des DRK-Kreisverbandes Muldental in der Walther-Rathenau-Straße über ihren Aufgaben. Doch mit dem Neubau des Rotkreuz-Zentrums im Gewerbegebiet Nord fiel das Domizil weg. „Deshalb nutzten die sechs Fahrschulen der Region zuletzt den Aufenthaltsraum des früheren Hauses für ältere Bürger in der Marienstraße 43“, erzählt Mühlner. Corona veränderte allerdings von einem auf den anderen Tag die Lage. „Wir benötigen also einen geeigneten Standort für die Prüfung.“ Jedoch erweist sich die Suche als schwierig, und das hat Folgen. Denn falls die momentanen Bemühungen scheitern, gondeln die Fahrschüler dann zum Test nach Leipzig oder Oschatz. Eben dies will Mühlner aber verhindern, vor allem weil der zeitliche Aufwand für die Betroffenen immens wäre. „Ganz abgesehen von den Kosten!“

Auf der Suche nach einer Lösung: Roland Mühlner, Vorsitzender der Fahrlehrer im Altkreis Wurzen, kämpft darum, dass Fahrschüler weiterhin ihre theoretische Prüfung in Wurzen ablegen dürfen. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Früher, betont der 66-Jährige, absolvierten die Führerschein-Anwärter noch in der jeweiligen Fahrschule die Theoriekontrolle. Dann legte die Dekra, sie ist seit 1990 autorisierte Prüfinstitution für die neuen Bundesländer, einen zentralen Prüfort fest. „Durch die ständigen Wechsel und die Umzüge der Fahrschulen wurde es für uns immer schwerer, einen Stützpunkt dauerhaft anzubieten.“ Der gelernte Kfz-Meister kennt die schwierige Entwicklung von der Pike auf. Schon zu DDR-Zeiten bildete er sich zum Fahrlehrer weiter und ging 1990 nach sechs Berufsjahren in die Selbstständigkeit. Mittlerweile ist Mühlner Rentner. Sohn Michael übernahm das Geschäft. „Heute helfe ich ihm auf 400-Euro-Basis aus.“

Lockdown bleibt nicht ohne Folgen für Fahrschulen

Insofern weiß der Seniorpartner auch bestens über die wirtschaftlichen Folgen seiner Branche in der Corona-Krise Bescheid. „Die beiden Lockdowns haben viele von uns fast in den Ruin getrieben. Es gibt sogar einige, die bereits das Handtuch werfen mussten.“ Schließlich ließen sich ohne finanzielle Rücklagen kaum fehlende Einnahmen über Monate hinweg ausgleichen. Zumal die Kosten für Mieten, Leasingraten oder Versicherungen weiterlaufen, ergänzt Mühlner und fügt an: „Chaotisch bleiben die Zeiten trotz alledem, obwohl wir seit Anfang März wieder durchstarten dürfen.“

Ende der Corona-Zwangspause führt jetzt zu Wartezeiten

Allein die Corona-Zwangspause führte einerseits zu einem Rückstau an Fahrstunden. Andererseits können Fahrschulen kaum die Wünsche ihrer Neukunden erfüllen. Aktuell gebe es Wartezeiten von bis zu einem Monat. Zuletzt verweist Mühlner auf eine Besonderheit der jüngsten Corona-Schutzverordnung vom 29. März. Demnach benötigen Fahrschüler im Einzelunterricht einen tagesaktuell negativen Covid-19-Schnell- oder Selbsttest. Dieser muss vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte zugelassen sein. Ferner seien laut des Landesverbandes Sächsischer Fahrlehrer die erforderlichen Hygieneregeln umzusetzen. Online-Angebote bezüglich des Theorieunterrichts sind nicht gestattet.

Auch wenn Roland Mühlner an der jetzigen Situation nichts ändern kann, wollen er und Fahrschulen in Wurzen sowie Brandis darum kämpfen, dass die theoretischen Prüfungen weiterhin hier vor Ort stattfinden können. Seitens der Stadt blieb zwar ein positives Signal nach seiner Anfrage zur jüngsten Stadtratssitzung aus. „Ich bin aber optimistisch, bald eine Lösung zu finden.“

Von Kai-Uwe Brandt