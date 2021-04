Muldebrücke in Wurzen wird zum Nadelöhr für Autofahrer

Wurzen

Wenn schon, denn schon: Anfang nächster Woche kommt es für Autofahrer dicke. Sie müssen sich dann gleich auf zwei größere Verkehrseinschränkungen einstellen. Und das auch noch für längere Zeit. Zum einen beginnen ab 12. April die Instandsetzungsarbeiten an der Muldebrücke. Zum anderen lässt das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) nur wenig später die Bundesstraße (B) 6 in Kühren erneuern.

Umleitung führt im ersten Bauabschnitt durch Bennewitz

Maren Hänse von der Unteren Verkehrsbehörde im Stadthaus Wurzen hat gerade alle Hände voll zu tun. Schließlich muss sie die künftigen Umleitungsstrecken regeln – zunächst für den ersten Abschnitt des Vorhabens an der Muldebrücke, den Knotenpunkt Bennewitz (B 6/Staatsstraße 107). Lediglich eine Fahrspur, so Hänse, sei ab 12. März offen, um die Fahrzeugkolonnen entlang der alten B 6 durch Bennewitz bis zur Agip-Tankstelle zu leiten.

Noch rollt der Verkehr ungehindert über die Muldebrücke: Aufgrund von Instandsetzungsarbeiten ab dem 12. April müssen sich Autofahrer bis Anfang September auf Umleitungen und verengte Fahrbahnen mit Ampelregelung einrichten. Quelle: Kai-Uwe Brandt

In der zweiten Etappe vom 23. April bis 13. Juni erfolge die Sperrung einer Spur auf dem Brückenkörper von Wurzen in Richtung Bennewitz inklusive Ampelregelung und schließlich im dritten Bauabschnitt vom 14. Juni bis 2. Juli ebenso in der Gegenrichtung. Wer ab diesem Zeitpunkt über die Ortsumgehung S 11 nach Thallwitz abbiegen möchte, sollte sich auf eine Fahrt durch Wurzen einrichten. Alles in allem, so Hänse, gebe es bei den Instandsetzungsarbeiten an der Muldebrücke sowie der beiden -vorlandbrücken fünf Bauabschnitte, darunter auch zuletzt den des Knotenpunktes in Wurzen. Mit dem Ende des Gesamtprojektes rechnet das Lasuv Anfang September.

Instandsetzung zieht sich bis Anfang September

„Wichtig für Autofahrer ist es jetzt, sich auf Einschränkungen und die entsprechend ausgeschilderten Umleitungen einzustellen“, so Hänse. Im Übrigen weist eine Digitaltafel an der Beethovenstraße bereits auf das Mammutvorhaben hin, zumal es vom 8. bis 12. April mit den notwendigen Markierungsarbeiten in die heiße Phase geht.

Wie Lasuv-Sprecherin Rosalie Stephan mitteilte, beliefen sich die Gesamtkosten für die neue Asphaltdeckschicht der B 6 und S 11 sowie die Brückenabdichtung auf anderthalb Millionen Euro und würden zum Großteil vom Bund getragen. Der Freistaat Sachsen beteiligt sich mit 75 000 Euro daran.

Markenzeichen der Brücke ist das Zügelgurtfachwerk

Die neue Muldebrücke wurde vor 14 Jahren errichtet, nachdem der alte Überweg durch die Flut 2002 schwere Beschädigungen erlitt. Den Auftakt zum Bau gab am 9. September 2004 der damalige Ministerpräsident Georg Milbradt (CDU). 33 Monate später am 23. Mai 2007 konnte das Bauwerk mit einem Fest und Feuerwerk eingeweiht werden. Das vierspurige Viadukt erstreckt sich einen halben Kilometer und überspannt auf 313 Meter den sogenannten Vorlandbereich sowie auf 210 Meter das Muldebett. Seine unverwechselbare Gestalt verleiht dem Bauwerk ein Zügelgurt-Fachwerkträger – elf Meter hoch und 85 Meter lang. Der Pylon des Zügelgurtfachwerks lenkt die in Längs- und Querrichtung wirkenden Abtriebskräfte des Fachwerkobergurts in den Stahlüberbau und das Hauptlager um.

Im abendlichen Lichterglanz: Die Muldebrücke erstreckt sich einen halben Kilometer und überspannt auf 313 Meter den sogenannten Vorlandbereich sowie auf 210 Meter das Muldebett. Quelle: Archiv

Für den Brücken-Überbau wurden seinerzeit 1950 Tonnen Baustahl, 1069 Tonnen Betonstahl und 7195 Kubikmeter Beton sowie für den Unterbau 452 Tonnen Betonstahl und 2877 Kubikmeter Beton verwendet. Allein die Kosten betrugen knapp 13 Millionen Euro. Insgesamt 22 Millionen Euro investierte der Bund, um mit der neuen Brücke ebenfalls die heutige Ortsumgehung S 11 auf einer Strecke von 2,6 Kilometer fertigzustellen.

Arbeiten in Kühren dauern bis zum Herbst 2022

Die zweite Großbaustelle an der B 6 betrifft Kühren. So soll laut Lasuv außerhalb des Wurzener Ortsteiles eine neue 26 Zentimeter starke Asphaltschicht aufgetragen werden. Innerhalb des Dorfes sei zudem eine vollständige Erneuerung des Fahrbahnoberbaus in einer Dicke von 38 Zentimetern vorgesehen. Darüber hinaus errichtet der Abwasserzweckverband Muldenaue einen Mischwasserkanal sowie einen Ersatzneubau für den bestehenden Regenwasserkanal. Die Stadt Wurzen saniert danach die Gehwege und sorgt für eine moderne Straßenbeleuchtung. Bis zum Abschluss aller Arbeiten dauert es voraussichtlich bis zum Herbst 2022.

Der Durchgangsverkehr wird während dieser Zeit wie folgt umgeleitet: in Richtung Wurzen über die Kreisstraße (K) 8317, K 8316 und S 23 sowie in Richtung Oschatz über die K 8313, K 8319 und Staatsstraße 42.

Von Kai-Uwe Brandt