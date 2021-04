Muldentaler Gastronomen halten sich mit To Go-Angeboten über Wasser

Lindhardt/Wurzen/Brandis

Das zweite Osterfest ohne Restaurant- und Kneipenbesuche liegt auch hinter den Muldentalern. Ihnen den Appetit zu verderben, hat das Virus indes bislang nicht geschafft. Und so haben sie auch am verlängerten Wochenende die diversen Außer-Haus-Angebote in Anspruch genommen.

Etwa die von Andreas Fröhlich und seine Frau Petra in ihrer Lindhardter Lindenklause. „Wir bieten unsere To Go-Geschäfte bereits seit dem 1. Lockdown an. In den vergangenen fünf Monaten hatten wir diesbezüglich sehr gut zu tun, und dies war auch über das Osterfest hinweg nicht anders“, berichtet Andreas Fröhlich.

Großer Aufwand

Allerdings betreibe man auch einen entsprechend großen Aufwand und fahre die Gerichte auf Wunsch bis nach Brandis, Grimma und Liebertwolkwitz aus. Dabei profitiere man von dem Service, das Essen auf Tellern anzurichten und das Geschirr auch wieder abzuholen. „Darauf ist unsere Kundschaft ziemlich angesprungen“, so der Lindenklause-Betreiber, der dennoch hofft, im April den letzten Monat Gastronom im Notbetrieb sein zu müssen.

„Der Mai ist für uns der umsatzstärkste Monat, in dem wir die Miete fürs Jahr einfahren. Und das kann kein To Go-Angebot ersetzen. Spätestens dann, wenn uns in diesem Jahr Maifeiertag, Himmelfahrt und Pfingsten entgehen, rutschen wir in die rote Zahlen“, befürchtet Fröhlich.

Familienfeiern fehlen

Hinsichtlich des Starts im Wonnemonat eher pessimistisch eingestellt ist Jens Goudschmidt. Der Inhaber der Gaststätte „Rodelbahn“ im Wurzener Trauschkenweg, der von einem „zufriedenstellenden“ Ostergeschäft spricht, glaubt eher nicht an zeitnahe Lockerungen. „Sollte ein negativer Corona-Test zur Voraussetzungen für einen Gastronomiebesuch gemacht werden, dann sehe ich mich außerstande, dies zu überprüfen“, so der Wurzener Gastwirt, der nach eigener Aussage seinen Hauptumsatz mit Familienfeiern bestreitet.

„Bei mir war die Hütte in Vor-Corona-Zeiten an nahezu jedem Wochenende voll, seit Anfang November geht diesbezüglich nichts mehr“, beschreibt Goudschmidt die Situation. „Manch einer will zwar später nachfeiern, aber viele Familien schieben ja mittlerweile fast schon eine Welle an nachzufeiernden Festivitäten vor sich her“, so der Rodelbahn-Inhaber, der weiterhin seine To Go-Mittagsangebote am Wochenende aufrecht erhalten möchte.

Aufgeben ist kein Thema

Nicht aufgeben lautet auch das Motto von Renate Kösser-Lörner. Die Betreiberin des Brandiser Gasthofes „Drei Linden“ blickt mit ihren Außer-Haus-Angeboten auf ein „ziemlich gut gelaufenes“ Osterfest zurückblickt. „Es ist zwar ohne eine klare Öffnungsperspektive alles großer Mist, aber ich kann an der Gesamtsituation nichts ändern“, gibt sich die gestandene Gastronomin stoisch.

Ihr gehe es allerdings auch im Unterschied zu manch anderen Kollegen in ihrer Branche noch vergleichsweise gut, müsse sie doch keine Miete zahlen und habe sie zudem einen Mann mit trotz Corona funktionierendem Job an ihrer Seite. „Und die staatlichen Unterstützungszahlungen haben auch geholfen, um einigermaßen über die Runden zu kommen“, so Kösser-Lörner, die sich von dem Virus nicht unterkriegen lassen will. „Aufgeben ist für mich kein Thema. Vielmehr möchte ich auch über den Tag meines Renteneintritts im August nächsten Jahres hinausgehend meine Gäste bewirten.“

Von Roger Dietze