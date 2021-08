Grimma/Naunhof/Colditz

Die Gründe sind vielfältig, die Auswirkungen zum Teil verheerend: Seit reichlich einem Jahr sehen sich die Wirtschaft und der Handel mit Lieferengpässen konfrontiert, die zum Teil selbst große deutsche Autobauer zum Anhalten ihrer Bänder zwingen. Und auch im Muldental sind die Auswirkungen spürbar.

Etwa beim Naunhofer Baumarkt LandMaxx. „Bei den Dämmstoffen sind wir für die nächsten mindestens drei Monate ausverkauft. Und auch Holz können wir derzeit nur eingeschränkt anbieten, weil die Preise auf dem Weltmarkt nach wie vor zu hoch für uns sind, um auf Einkaufstour gehen zu können“, erklärt Tilo Pietzsch, Geschäftsführer bei der im sächsischen Coswig ansässigen LandMaxx BHG GmbH.

Einkauf zu überhöhten Preisen

Immerhin habe sich die Situation im Bereich der Kunststoff-Rohrkomponenten für den Tiefbau wieder etwas entspannt, wenngleich auf vielen Baustellen nach wie vor eine angespannte Situation herrsche. „Wir versuchen, unseren Teil dazu beizutragen, dass Baustellen nicht zum Erliegen kommen, und kaufen von Fall zu Fall und in Absprache mit dem Kunden auch zu überhöhten Preisen ein“, so Pietzsch.

Jörn Hensel wäre froh, wenn er überhaupt etwas zum Einkaufen hätte. Aber die Quellen des Inhabers von Fahrrad-Welz in Grimma sind nahezu erschöpft. „Unsere Radproduzenten sind für dieses Jahr ausverkauft und produzieren bereits für das nächste. Dabei ist aber schon heute absehbar, dass die Nachfrage seitens der Händler die Produktionskapazitäten übersteigen wird“, so der Grimmaer Einzelhändler, der seine Kundschaft auch im Ersatzteilbereich derzeit nur sehr limitiert zufrieden stellen kann.

Das fragwürdige Spiel der Hersteller

„Vor allem Antriebstechnik ist nach wie vor ein rares Gut“, so Hensel, der sich auch mit den Gründen für die aktuelle Situation beschäftigt hat. „Es kommen mehrere Faktoren zusammen. Vereinfacht gesagt trifft in unserer Branche eine nicht zuletzt von Corona beschleunigte erhöhte Nachfrage auf weltweite logistische Probleme und ausgelastete Häfen.“

Hinzu gesellen sich jedoch weitere Aspekte. Jürgen Reinhardt, Eisenwarenhändler in Colditz, kann ein Lied davon singen. „Die Verkaufsstrategien der großen Hersteller sind mitunter fragwürdig“, so der Colditzer Einzelhändler. Er sei Bosch-Fachhändler, komme aber seit einiger Zeit nurmehr an etwa 70 Prozent der Produkte des deutschen Traditionsunternehmens heran.

„Auf der anderen Seite kann Amazon die volle Produktpalette liefern. Dies wiederum signalisiert mir, dass wir Fachhändler aus welchen Gründen auch immer kurz gehalten werden sollen“, so Reinhardt, der sich parallel zu diesem speziellen Problem auch mit den allgemeinen Lieferengpässen konfrontiert sind.

Keine Schraube ohne Mutter

„Ich muss seit geraumer Zeit ziemlich rotieren, um Lieferanten zu finden, mit denen ich Lücken in meinem Sortiment überbrücken kann. Denn es nützt mir nur wenig, etwa Schrauben im Angebot zu haben, wenn ich dem Kunden nicht die dazu passende Mutter samt Unterlegscheibe anbieten kann“, verdeutlicht Reinhardt.

Probleme, die den Colditzer Einzelhändler nach eigener Aussage bisweilen auch zum letzten Mittel greifen lassen. „Wenn alle Stricke reißen, dann kaufe auch ich im Interesse meiner Kundschaft bei Amazon ein.“

