Muldentaler Kleingartenverband vs. Stadt Wurzen – der Streit geht weiter

Womöglich droht ein neuer Rechtsstreit zwischen der Stadt Wurzen und dem Regionalverband (RV) der Kleingärtner Muldental. Grund dafür ist das Regenrückhaltebecken der Rietzschke an der Rosa-Luxemburg-Straße. Die grüne Senke zwischen der Kleingartenanlage Feldschlößchen und der Grundschule an der Sternwarte gehört zu zwei weiteren Speichern am Heidenberg sowie dem Schwanenteich in Roitzsch und dient dem Schutz vor Hochwasser.

Rietzschke sorgte zur Flut 2002 für Überschwemmung

Immerhin hatte der Bach zur Jahrhundertflut im August 2002 große Bereiche des Wurzener Ortsteils und des Stadtgebietes überschwemmt. Insbesondere auf der verrohrten Strecke drückte das Wasser die Gullideckel nach oben und ergoss sich in manches Wohnhaus der Schweizergartenstraße und Färbergasse. 1900 Liter pro Sekunde schossen damals durch die Kanäle. Im Normalfall sind es 350 Liter pro Sekunde. Schaden nahmen seinerzeit auch Kleingärtner der Sparte Feldschlößchen, deren Parzellen fast bis zur Uferzone der Rietzschke im jetzigen Regenrückhaltebecken reichten.

Zunächst ließ die Stadtverwaltung im Frühjahr 2004 das unterirdische Netz, welches sich auf einer Länge von 1316 Meter von Roitzsch bis zum Mühlgraben zieht, sanieren. 2007 folgte endlich der Bau des Stauraumes an der Rosa-Luxemburg-Straße. „Dazu mussten insgesamt zwölf Kleingärten für immer weichen“, berichtet RV-Präsident Frank Lichtenberger. Die Stadt entschädigte die Pächter für den Verlust ihres Privateigentums, also der Lauben, Bäume und Sträucher. Schließlich brauchte die Anlage mit einem Fassungsvermögen von circa 4000 Kubikmeter genügend Platz. „Sämtliche Vorgänge gingen damals über den Schreibtisch meines Vorgängers Lutz Peper“, merkt Lichtenberger an.

Vor dem Bau des Regenrückhaltebeckens reichten die Gärten der Sparte „Feldschlößchen“ fast bis zum Uferbereich der Rietzschke. Jenes Gelände ist im Besitz des Regionalverbandes der Kleingärtner Muldental. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Was jedoch 13 Jahre lang verborgen blieb: Der Grund und Boden vom heutigen Gartenland bis zur Rietzschke – ungefähr 3500 Quadratmeter – gehört nicht der Stadt, sondern vielmehr dem Muldentaler Regionalverband. Zwar existiere eine vom 24. Oktober 2005 datierte Bauerlaubnis samt des Hinweises einen Nutzungsvertrag abzuschließen beziehungsweise die Eigentumsübertragung zugunsten der Stadt durchzuführen, sagt der 52-Jährige. Das Areal erworben, hätte die Kommune bis dato aber nicht. „Insofern ist der Verband weiterhin Besitzer des Geländes.“

Regionalverband fordert eine Pacht von 60 000 Euro

Mittlerweile kam die Verwaltung auf den RV zu, um die Altlast zu heilen und schlug einen Flächentausch vor. Lichtenberger lehnte allerdings nach einer Vorort-Besichtigung das Angebot ab und bat die Kommunalbehörde im Gegenzug per Schreiben an Oberbürgermeister Jörg Röglin ( SPD) über eine Pacht oder den Kauf des Areals nachzudenken.

„Mit dem Brief haben wir zugleich einen Termin bis zum 31. August gesetzt, da die Verjährungsfrist für Pachtzahlungen begrenzt ist und zum 31. Dezember 2020 ausläuft“, begründet der RV-Chef das Ultimatum. Eine Antwort der Stadt blieb bislang aus – „Null-Reaktion“.

Das Schweigen bleibt nicht ohne Folgen. „Demnächst“, kündigte Lichtenberger an, „informiere ich die Stadt Wurzen über den aktuell gefassten Beschluss des Präsidiums.“ Danach fordert der RV nunmehr einen Nutzungszins von 60 000 Euro für die vergangenen vier Jahre.

Von Kai-Uwe Brandt