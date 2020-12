Muldentaler Reisebüros verzeichnen wegen Corona kaum Buchungen

Wurzen/Grimma

Birgit Hessel hat es gewagt. Die Inhaberin des TUI Reisecenters in Wurzen hat sich in den Flieger gesezt und ist nach Gran Canaria gejettet. „Es war naturgemäß anders als ich es kannte, aber ich konnte immerhin sehr gut abschalten“, berichtet die Reisefachfrau aus der Ringelnatzstadt.

Ihr gleich taten es in den vergangenen Wochen allerdings nur ganz wenige ihrer Kunden. „Abgesehen von den allgemeinen Corona-Beschränkungen haben die notwendigen PCR-Tests die Urlaubskasse zu sehr belastet“, so Birgit Hessel. Zwar sei der Besuch der Kanarischen Inseln seit der zweiten Dezemberwoche mit den deutlich preiswerteren Schnelltests möglich, die einige Reiseanbieter zudem gleich mit anböten. Einen Boom gleichwohl werde dies der Branche in naher Zukunft ganz sicher nicht bescheren.

Buchungen an einer Hand abzählbar

An einer Hand abzählen könne sie ihre Buchungen für den Zeitraum zwischen Weihnachten und dem Jahresende. „Dabei sind die vier Monate zwischen Oktober und Januar unsere Hauptbuchungszeit“, berichtet die Wurzener Reisefachfrau. „Viele Kunden haben ihre Buchungen stornieren müssen, jetzt sind sie verunsichert und halten sich bei der Neubuchung zurück.“

Zudem hätten sich einige Kunden von im Internet getätigten Online-Buchungen hilfesuchend mit Stornierungs-Problemen an sie gewand. „Grundsätzlich sind wir jederzeit telefonisch für unsere Kunden erreichbar“, so Hessel. Diese wiederum könnten mit dem Kauf von Reisegutscheinen ihrem Reisebüro in den aktuell schwierigen Zeiten helfen. „Mit den bisherigen staatlichen Überbrückungshilfen eins und zwei sind wir in Kombination mit dem Kurzarbeitergeld zwar einigermaßen über die Runden gekommen, wir werden aber ab Januar auch noch eine dritte Überbrückungshilfe benötigen.“

Hoffen auf den Frühsommer

Auch Joachim Müller vom Grimmaer Reisebüro Muldental Reisen fiebert dem Frühsommer entgegen. „Spätestens dann muss es auch beim Tourismus wieder losgehen, weil die ganze Sache langsam aber sicher an die Substanz geht.“ Das Interesse am Verreisen sei selbstredend nach wie vor vorhanden, nur könne die Branche derzeit aufgrund der Einschränkungen keine Angebote unterbreiten.

„Die getätigten Jahresendbuchungen sind bei uns zu nahezu 100 Prozent storniert worden, derzeit sind wir fast ausschließlich mit Stornierungen und Rückzahlungsmodalitäten beschäftigt“, berichtet Müller. Man handele zwar mit einem Produkt, bei dem es neben der Bildung in erster Linie um die Entspannung ginge, derzeit aber sei man von einer solchen weit entfernt. „Und nach Lage der Dinge werden wir auch im ersten Quartal des neuen Jahres in unserem Handlungsvermögen noch sehr stark eingeschränkt bleiben.“

Große Sicherheit für Kunden

Wer dennoch die Zeit „zwischen den Jahren“ für die persönliche Urlaubsplanung zu nutzen vorhat, ist laut Birgit Hessel finanziell auf der sicheren Seite. „Bei allen in den stationären Reisebüros getätigten Buchungen, die im Zusammenhang mit der Pandemie storniert werden müssen, können sich die Kunden darauf verlassen, dass sie in jedem Fall ihr Geld zurückerhalten“, so die Wurzener Reisefachfrau.

Von Roger Dietze