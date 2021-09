Muldentalkliniken: Ausbildungsmesse bietet auch Einblicke in den OP

Grimma

Über Ausbildungsmöglichkeiten an den Muldentalkliniken können sich Interessenten am 18. September informieren. Von 9 bis 13 Uhr Grimma findet am Krankenhaus Grimma eine Ausbildungsmesse der Unternehmensgruppe statt. Mitarbeiter sowie Auszubildende informieren über die Ausbildungsberufe zur Operationstechnischen Assistentin, zur Medizinischen Fachangestellten und über die generalistische Ausbildung zur Pflegefachfrau oder zum Pflegefachmann.

Informationen auch zu Schulpraktika

Des Weiteren besteht die Möglichkeit, sich über vielfältige Praktikumsangebote in den verschiedenen medizinischen Bereichen wie Pflege, OP, Labor, Röntgen, Physiotherapie und Funktionsdiagnostik zu informieren. „Wir möchten Schülerinnen und Schüler auf die vielfältigen und interessanten Berufe in unserem Unternehmen aufmerksam machen und sie dafür begeistern“, so Mike Schuffenhauer, Geschäftsführer der Muldentalkliniken. „Neben Schulpraktika und freiwilligen Praktika zur Berufsorientierung bieten wir auch Pflegepraktika und Famulaturen für Medizinstudenten sowie Praktika und Hospitationen im Rahmen der Fachweiterbildung an.“

Blick hinter die Kulissen des Kreißsaals und der Notaufnahme

Neben Informationsständen wird es am Samstag auch die Möglichkeit geben, in kleinen Gruppen an geführten Rundgängen durch den Operationssaal teilzunehmen. Zudem gewähren die Muldentalkliniken einen Blick hinter die Kulissen des Kreißsaals, der Notfallaufnahme sowie einer Pflegestation. Die Anmeldung zu den Rundgängen und Informationen zum Hygienekonzept finden Interessenten unter: www.muldentalkliniken.de/ausbildungsmesse

Von sp