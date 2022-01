Muldentalkliniken: Booster-Impfung bereits nach drei Monaten möglich

Grimma

Entsprechend der aktuellen Empfehlungen der Ständigen Impfkommission werden im Impfzentrum der Muldentalkliniken am Standort Grimma Booster-Impfungen bereits nach drei Monaten durchgeführt. Das teilte die Pressestelle der Kliniken am Montag mit. „Zusätzlich zur Booster-Impfung bieten die Muldentalkliniken auch Erst- und Zweitimpfungen an“, heißt es weiter. Geimpft werde mit den Impfstoffen Moderna und Biontech. Impfberechtigt sind alle Personen ab 18 Jahren. Die Terminvergabe erfolgt online unter https://muldentalkliniken.impfsystem.de. Vom 4. bis 7. Januar ist in der Zeit von 8 bis 17 Uhr das Impfen ohne Termin und vorherige Registrierung möglich.

Von lvz