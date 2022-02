Muldentalkliniken: Handwerk wirbt mit Lätzchen schon bei Neugeborenen

Grimma/Wurzen

„Heute wird noch gekleckert. Wenn ich groß bin, wird geklotzt.“ So lautet die Aufschrift auf einem neuen Willkommensgruß, den Neugeborene ab sofort an den Muldentalkliniken erhalten. Als erster kam der kleine Friedrich Stöbe aus der Gemeinde Lossatal in den Genuss des Präsents.

Bereitgestellt werden die Lätzchen von der Handwerkskammer (HWK) zu Leipzig. Deren Chef Matthias Forßbohm ließ es sich nicht nehmen, das erste Exemplar selbst an Mutti Kerstin Döring zu überreichen. „Wir wollen das Handwerk in das Bewusstsein der jungen Eltern bringen“, erklärte der HWK-Präsident zum Anliegen. Dass auch in Sachsen händeringend Handwerker gesucht werden, sei hinlänglich bekannt. Deshalb will die Interessenvertretung möglichst früh für die Branche werben.

Forßbohm: Kampagne soll Lust aufs Handwerk machen

„Handwerk begegnet uns im Alltag überall: vom frischen Bäckerbrötchen am Morgen bis zum Smart Home – und natürlich wird auch das Haus dazu von Handwerkern gebaut“, so Forßbohm. Wenn es aber um die Berufswahl der Kinder gehe, steht der Wirtschaftsbereich noch nicht im Fokus vieler Eltern. „Deshalb machen wir schon frühzeitig darauf aufmerksam, dass das Handwerk mit mehr als 130 Berufen – vom Augenoptiker bis zum Zimmerer – für jedes Talent eine Perspektive und viele Karrierechancen bietet“, so der Präsident der Leipziger Handwerkskammer.

Schuffenhauer: Muldentalkliniken unterstützen Imageaktion der Handwerkskammer

Damit auch handwerkliche Berufe eine Chance haben, unterstützen die Muldentalkliniken gern die Image-Aktion. „Wir freuen uns, dass wir den frischgebackenen Eltern zur Geburt ihres Kindes neben Geschenken der Klinik nun auch ein Lätzchen der Handwerkskammer überreichen dürfen. Wir begrüßen die originelle Kampagne und hoffen, dass das Handwerk als berufliche Perspektive noch mehr wahrgenommen wird“, erklärte Klinik-Geschäftsführer Mike Schuffenhauer.

Von Simone Prenzel