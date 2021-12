Grimma

Bislang wurden an den Muldentalkliniken nur Erwachsene geimpft. Zwischen Weihnachten und Silvester werden am Standort Grimma nun erstmals Impftermine für Kinder und Jugendliche angeboten. „Am 29. und 30. Dezember bietet das Impfzentrum der Muldentalkliniken in Grimma in der Zeit von 13.30 bis 15.30 Uhr Impfungen für Kinder zwischen fünf und elf Jahren sowie für Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren an“, informierte das Krankenhaus am Mittwoch. „Als Impfarzt ist ein Kinderarzt vor Ort, der die Impfung und Aufklärung durchführt.“

Stiko empfiehlt Impfung bei Vorerkrankung und Kontakt zu Risikopatienten

Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfehle den Schutz für Kinder mit verschiedenen Vorerkrankungen, so die Muldentalkliniken in ihrer Mitteilung. Zusätzlich werde die Impfung Kindern empfohlen, in deren Umfeld sich Kontaktpersonen mit hohem Risiko für einen schweren Covid-19-Verlauf befinden, die selbst nicht oder nur unzureichend durch eine Impfung geschützt werden könnten – zum Beispiel Hochbetagte oder Menschen, deren Immunsystem durch Medikamente unterdrückt wird. Darüber hinaus könnten auch Kinder ohne Vorerkrankungen nach entsprechender ärztlicher Aufklärung geimpft werden, sofern ein individueller Wunsch der Kinder und Eltern beziehungsweise Sorgeberechtigten bestehe, heißt es weiter.

Impftermine auch für Erwachsene in Grimma

Auch für Erwachsene bietet das Impfzentrum am Krankenhaus Grimma vom 27. bis 30. Dezember Impfungen an. Dies betreffe Erst-, Zweit- und Drittimpfungen. Nach jüngsten Empfehlungen der Stiko sei eine Boosterimpfung bereits nach drei Monaten möglich, wird betont. Am 22. und 23. Dezember können sich Erwachsene in der Zeit von 8 bis 17 Uhr ohne Voranmeldung den Piks holen.

Die Buchung für die genannten Termine erfolgt online über das Impfsystem: https://muldentalkliniken.impfsystem.de

Mitzubringen sind FFP2-Maske, Impfausweis, Personalausweis oder Reisepass, falls zutreffend Genesenenbescheid oder PCR-Befund vom Arzt.

Bei der Kinderimpfung sind zusätzlich Kinderreisepass und/oder Reisepass der Eltern mit eingetragenem Kind und/oder Geburtsurkunde des Kindes mit Lichtbildausweis des Erziehungsberechtigten erforderlich.

