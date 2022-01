Muldentalkliniken: Impfzentrum in Grimma wird geschlossen

Grimma/Wurzen

Das temporäre Impfzentrum an den Muldentalkliniken in Grimma wird am 21. Januar geschlossen. Der Grund: mangelnde Nachfrage. Seit 7. Dezember war es am Standort Grimma möglich, sich den Piks gegen das Corona-Virus verabreichen zu lassen. Die kommunale Krankenhausgesellschaft war damals ins Impfgeschehen eingestiegen, um angesichts der vergleichsweise niedrigen Impfquote in Sachsen schnellstmöglich zu einer hohen Immunisierung der Bevölkerung beizutragen, wie die Klinikleitung betonte.

Das Impfzentrum im Krankenhaus Grimma wurde in der Anfangszeit von Angehörigen der Bundeswehr unterstützt. Landrat Henry Griachen und Klinikgeschäftsführer Mike Schuffenhauer bei der Inbetriebnahme der Anlaufstelle Anfang Dezember 2021. Quelle: Muldentalkliniken

Laut Kliniksprecherin Beatrix Hundt wurden seit Anfang Dezember rund 4.500 Personen geimpft. Zum Einsatz kamen die Vakzine Moderna und Biontech. Doch zuletzt hieß es für die Mitarbeiter der Impfstelle immer öfter Däumchendrehen.

Nachfrage am Standort Grimma war zuletzt stark gesunken

Da die Nachfrage nach Impfungen stark gesunken sei, werde die Anlaufstelle deshalb zum 21. Januar geschlossen, hieß es am Donnerstag. Impfungen sollen dennoch weiter stattfinden, wie Mike Schuffenhauer, Geschäftsführer der Muldentalkliniken, erklärt: „Wir werden Impfungen weiterhin freitags in unserem Medizinischen Versorgungszentrum am Standort Grimma anbieten.“ Ab kommender Woche ist das Impfen dann freitags in der Zeit von 13 bis 16 Uhr in den Räumlichkeiten der Praxis Dr. Förster möglich. Angeboten werden Erst,- Zweit- und Booster-Impfungen für Personen ab 18 Jahren. Die Terminvergabe erfolgt online (https://muldentalkliniken.impfsystem.de).

Praxen der Chirurgie und Gynäkologie erhalten moderne Räumlichkeiten

Die Räumlichkeiten, in denen die Impfstrecke bisher untergebracht war, würden nun – wie ursprünglich geplant - umgebaut. In Zukunft sollen hier für die Praxen der Chirurgie und Gynäkologie des Medizinischen Versorgungszentrums modernere und technisch hochwertigere Räumlichkeiten geschaffen und das MVZ im Erdgeschoss zentralisiert werden, so Schuffenhauer.

Von Simone Prenzel