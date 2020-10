Muldentalkliniken: Messe für Ausbildung geht online

Muldental

Die Muldentalkliniken veranstalten am Sonnabend von 9 bis 13 Uhr erstmals eine Online-Ausbildungsmesse. Interessenten können sich bequem von zuhause oder unterwegs einwählen. In Vorträgen und Chats informieren Mitarbeiter sowie Auszubildende live über die Ausbildungsberufe zum Operationstechnischen Assistenten, Medizinischen Fachangestellten und zur Pflegefachkraft. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, sich über Praktikumsangebote in den verschiedenen medizinischen Bereichen wie Pflege, OP, Labor, Röntgen, Physiotherapie und Funktionsdiagnostik zu informieren. „Wir möchten Schüler auf die vielfältigen und interessanten Berufe in unserem Unternehmen aufmerksam machen und sie dafür begeistern“, erklärt Geschäftsführer Mike Schuffenhauer.

Im vergangenen Jahr hatte die Unternehmensgruppe Muldentalkliniken erstmals eine Ausbildungsmesse im Krankenhaus Grimma durchgeführt. „Die Resonanz war sehr positiv, sodass wir in diesem Jahr nicht darauf verzichten wollten“, so Schuffenhauer. Vor dem Hintergrund steigender Infektionszahlen sowie der bevorstehenden Grippezeit habe man sich für die Online-Variante entschieden.

Interessenten gelangen am Samstag unter folgendem Link zur Online-Messe: https://muldentalkliniken.xcom.events

Von lvz