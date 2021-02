Muldentalkliniken ermöglichen virtuelle Einblicke in den Kreißsaal

Muldental

Jede Geburt ist etwas Großartiges und berührt wie nichts sonst mit dem Zauber des Anfangs. Liebevoll, individuell und sehr familiär begleiten die Muldentalkliniken werdende Mütter und ihre Familien durch Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Um die Gesundheit der werdenden Mütter, Angehörigen und Mitarbeitenden zu schützen, findet der Informationsabend für werdende Eltern seit einigen Monaten nicht statt. Dennoch haben werdende Eltern einen hohen Informationsbedarf.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Es war den Kolleginnen und Kollegen aus dem Bereich der Geburtshilfe ein besonderes Anliegen, dass Informationen online übermittelt werden“, so Pressesprecherin Beatrix Hundt. „Unser Ziel ist es, dass die Geburt des Babys ein rundum positives Erlebnis wird, dazu zählt auch das Miteinander vor, während und nach der Geburt.“ Die Muldentalkliniken gewähren über Facebook und Youtube nun Einblicke in den Kreißsaal, stellen das Krankenhaus Wurzen als perinatalen Schwerpunkt vor und geben Informationen rund um das Thema Geburt.

Lesen Sie auch:

Krankenhaus mit perinatalem Schwerpunkt

Als Krankenhaus mit perinatalem Schwerpunkt können Frühgeborene ab einem Geburtsgewicht von 1.500 Gramm beziehungsweise einer Geburt maximal acht Wochen vor dem errechneten Geburtstermin behandelt werden. „In den letzten zehn Jahren haben wir jährlich 25 bis 40 Frühgeborene bei bis zu 500 Geburten pro Jahr betreut“, so Oberarzt Dr. Jan-Peter Streidl, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin und Neonatologie. Gleichzeitig werden auch Neugeborene behandelt, bei denen Risikofaktoren wie Schwangerschaftsdiabetes oder Begleiterkrankungen der Schwangeren mit Medikamenteneinnahme eine Rolle spielen. Auch Zwillingsgeburten würden die Entbindung in einem Krankenhaus mit angeschlossener Kinderklinik erfordern, so die Klinik.

Von sp