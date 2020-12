Muldentalkliniken führen Corona-Schnelltests ein

Landkreis Leipzig

Jeder Patient, der die Muldentalkliniken betritt, wird ab Montag auf das Corona-Virus getestet. Das kündigte Mike Schuffenhauer, Geschäftsführer der Unternehmensgruppe, am Freitag an. „Wir werden ab 7. Dezember Corona-Schnelltests einführen. Alle Patienten, die die Krankenhäuser in Wurzen oder Grimma betreten, werden ab diesem Tag einem solchen Test unterzogen.“ Dies gelte für stationäre Aufnahmen, aber auch ambulante Termine. Noch am Freitag begann der Aufbau der dafür nötigen Teststationen in den Foyers. Mitarbeiter der Firma Messebau Leipzig halfen, Trennwände zu installieren und einen zusätzlichen Wartebereich einzurichten.

PCR-Tests schon länger im Einsatz

Neben den bisher bereits verwendeten PCR-Tests setzt die Klinik nun auf den flächendeckenden Einsatz sogenannter Antigen-Schnelltests. Sie ermöglichen es laut Schuffenhauer, sehr schnell einen Verdacht auf eine Covid-19-Erkrankung zu überprüfen und auch symptomfreie Erkrankungen zu erkennen. Mit den Schnelltests soll eine entscheidende Lücke geschlossen werden. „Bei den PCR-Tests, die wir bereits jetzt vor Aufnahme der Patienten durchführen, dauert es 24, manchmal sogar 36 Stunden, bis ein Ergebnis vorliegt.“ In dieser Zeit würden die Patienten zwar schon vorsorglich auf separaten Stationen untergebracht. „Aber ein Restrisiko bleibt. Das wollen wir mit den Schnelltests weiter minimieren.“

Hier wird einen Probe für einen Corona-Schnelltest bearbeitet (Symbolbild) Quelle: dpa

Die Tests liefern direkt vor Ort im Klinikfoyer ein Ergebnis und das bereits nach 15 Minuten. Fällt das Ergebnis negativ aus, dürfen die Patienten die Klinik betreten. Schlägt der Test an, erfolge die weitere Behandlung beim Hausarzt. „Außerdem übermitteln wir positive Test-Resultate an das Gesundheitsamt des Landkreises.“

Muldentalkliniken schaffen 7000 Schnelltests an

Bei dem Turbo-Test werden Proben mit einem Stäbchen aus dem Rachen entnommen. „Für diese Aufgabe haben sich Mitarbeiter unserer Physiotherapie bereit erklärt, denen ich an dieser Stelle ein großes Lob aussprechen möchte.“ Die notwendigen Handgriffe wurden den Mitarbeitern in einem Crashkurs vermittelt. „Vorerst haben wir uns mit 7000 Schnelltests eingedeckt.“

Seit Beginn der zweiten Welle spüren auch die Muldentalkliniken einen deutlichen Anstieg der Fallzahlen. Seit Mitte Oktober wurden nach Angaben des Geschäftsführers 111 Corona-Patienten in den Muldentalkliniken stationär behandelt. Dazu wurde in Grimma eine spezielle Isolierstation eingerichtet. Im Zusammenhang mit Corona wurden bisher elf Todesfälle registriert. „Stand heute befinden sich 23 Patienten auf der Isolierstation, keiner davon muss intensivmedizinisch versorgt werden.“ Das Durchschnittsalter der Patienten liege bei 77 Jahren. „Der aktuell jüngste Patient ist 62, wir hatten aber auch schon einen 33-Jährigen.“ Betroffene mit schweren Verläufen werden in der Regel an die Leipziger Uni-Klinik, ins St. Georg oder das Leipziger Herzzentrum verlegt.

Maskenpflicht für Patienten wird weiter verschärft

Neben dem bereits verhängten Besuchsverbot, Zugangskontrollen, regelmäßigen Mitarbeiter-Tests und verschobenen Operationen setzt die Klinikleitung auf eine weitere Schutzmaßnahme: „Seit dieser Woche gilt für Patienten eine generelle Maskenpflicht. Außer beim Schlafen oder Essen muss stets ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.“ Dies, so Schuffenhauer, gelte auch auf dem Zimmer und im Krankenbett. Dadurch seien nicht nur die Betroffenen selbst, sondern auch das Personal zusätzlich geschützt.

Zuletzt hatte die Collm-Klinik im nordsächsischen Oschatz dramatische Entwicklungen vermeldet. Unter Mitarbeitern und Patienten gab es 40 Infektionen. Um den Betrieb überhaupt aufrecht zu erhalten, muss sich positiv getestetes Oschatzer Personal mittlerweile um positiv getestete Patienten kümmern. „Von dieser Situation“, beruhigt Schuffenhauer, „sind wir noch weit entfernt. Allerdings kann das angesichts der dynamischen Entwicklung morgen schon anders aussehen.“ Stand Freitag waren 25 Mitarbeiter der Muldentalkliniken positiv auf Corona getestet – bei einer Mitarbeiterzahl von 650. Den Dienstplan abzusichern, sei vor diesem Hintergrund eine tägliche Herausforderung. „Deshalb haben wir mit dem Gesundheitsamt auch vereinbart, dass Klinik-Mitarbeiter, die Erstkontakt sind, schon nach fünf Tagen wieder arbeiten dürfen, wenn sie negativ sind.“ Normalerweise gilt die häusliche Isolation länger.

Entwarnung für die Pflegeheime in Brandis und Wurzen

Entwarnung kann der Klinikmanager für die Pflegeheime in Brandis und Wurzen geben. „Für Haus 1 in Brandis konnte die Quarantäne für die gesamte Einrichtung wieder aufgehoben werden. Nach 26 positiven Corona-Fällen Anfang November hat sich die Lage wieder beruhigt. Wir haben kein weiteres Ausbruchsgeschehen.“ Nach Tests bei allen Bewohnern und Mitarbeitern in Brandis und Wurzen habe sich das Geschehen auf Haus 1 eingrenzen lassen. „Darüber sind wir sehr froh. Aktuell befinden sich noch drei Bewohner in Einzelquarantäne, die am 6. Oktober ebenfalls ausläuft.“

PCR-Tests auch im Sana-Klinkum Borna

In der Sana-Klinik in Borna werden alle Patienten, die stationär aufgenommen werden, einem PCR-Test unterzogen. Darüber hinaus ist es für sie verpflichtend, Masken zu tragen, wenn sie außerhalb ihres Zimmers zu Behandlungen oder im Klinikum unterwegs sind. Für Besucher gilt laut Janet Schütze, Sprecherin des Hauses, die telefonische Anmeldung auf den Stationen und am Tag des Besuchs am Eingang der Klinik samt Abfrage möglicher Symptome.

