Grimma/Wurzen

Die Muldentalkliniken führen ein digitales Besuchersystem ein. Ab Montag, 28. Juni, können Patientenbesuche online gebucht werden. „Um Patienten, Ärzte und Pflegekräfte bestmöglich vor einer Infektion mit dem Coronavirus zu schützen, gelten für alle Besucher weiterhin strenge Auflagen. Diese beinhalten insbesondere die Registrierung aller Besucher, um pozentielle Infektionsketten nachvollziehen zu können“, teilt das Unternehmen mit. Auch seien die Anzahl der Besucher sowie die Besuchszeit fest geregelt. „Zur Optimierung der Abläufe haben wir ein digitales Besuchssystem eingeführt, welches Besuchern ermöglicht, Termine online zu buchen“, erklärt Mike Schuffenhauer, Geschäftsführer der Muldentalkliniken.Es soll dabei helfen, Wartezeiten an der Pforte zu verkürzen. „Aktuell wird zwar weiterhin nur ein Besucher pro Patient zugelassen, aber auch hier bringt das Online-System Vorteile. So werden Besucher beispielsweise automatisch informiert, sollten sich die aktuellen Regelungen ändern.“

Wie funktioniert das Besuchssystem?

Zur Registrierung benötigt der Besucher einen mehrstelligen Patienten-Code. Dieser wird dem Patienten durch die Muldentalkliniken zur Verfügung gestellt. „In der Regel wird dieser Code dann vom Patienten an seine Angehörigen übermittelt. Mit diesem Code können sich die Besucher über die Internet-Plattform online registrieren.“ Mit diesem freigeschalteten Code sei eine Besuchsanmeldung dann möglich.

Für Betroffene, die keinen Zugriff aufs Internet haben, soll es weiterhin die Möglichkeit einer telefonischen Anmeldung geben, erklärte Kliniksprecherin Beatrix Hundt. Dafür steht montags bis freitags ist in der Zeit von 9 bis 11 Uhr die Rufnummer 03437/ 9378 1416 zur Verfügung.

Online-Registrierung vorm Klinikbesuch

Für die Online-Variante müssen alle Besucher auf der Plattform bei der Erstregistrierung ihre vollständigen Kontaktdaten angeben und Fragen zum aktuellen Gesundheitszustand beantworten. „Danach können im Kalender freie Besuchszeiträume ausgewählt und gebucht werden“, wird das Prozedere erläutert. „Nach Prüfung der Daten erhalten die Besucher an die anzugebende E-Mail-Adresse eine Bestätigung mit einem QR-Code, mit dem sie sich ausgedruckt oder über das Smartphone am Empfang anmelden können. Am Empfang muss zudem ein Nachweis über die vollständige Impfung, eine Genesung oder ein tagaktueller Schnelltest vorgezeigt werden. Nach Besuchsende muss der Besucher sich über den QR-Code wieder auschecken.“

Folgender Link führt zur Registrierung: www.muldentalkliniken.besuchssystem.de

Von sp