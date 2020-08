Muldentalkliniken gliedern Techniker aus

Wurzen/Grimma

Nun also doch. Die Techniker werden Anfang 2021 in die Servicegesellschaft ausgegliedert. Darüber informierte Beatrix Hundt von der Marketingabteilung der Muldentalkliniken. Ziel sei es, die Prozesse innerhalb des sogenannten Facility Managements für die Unternehmensgruppe zu standardisieren, zu vereinheitlichen und zukunftssicher zu gestalten.

Unterstützend würden moderne IT-Lösungen Einzug halten, sagt Hundt: „Zu diesem Zweck sollen die bestehenden Bereitschaftsdienste künftig auch standortübergreifend organisiert werden.“ Auf dieser Basis möchte man auch fortan als kommunales Gesundheitsunternehmen für die Menschen im Landkreis da sein und die bestmögliche medizinische Versorgung anbieten, hieß es.

Die Überführung der 15 Techniker in die Servicegesellschaft sei bereits seit Anfang des Jahres im engen Austausch und in Abstimmung mit dem Betriebsrat erörtert worden, sagt Beatrix Hundt. Finanzielle Nachteile hätten die Betreffenden nicht zu befürchten, „da sich die Vergütung weiterhin nach den Regelungen des Tarifvertrages für den Öffentlichen Dienst richtet“.

Betriebszugehörigkeit wird voll angerechnet

Auch die übrigen tarifvertraglichen Inhalte, etwa in Bezug auf Altersvorsorge und Urlaub, blieben für alle Techniker bestehen, verlautete nach einem in der Vorwoche anberaumten Gespräch der Geschäftsführung mit den Kollegen. Auch die Betriebszugehörigkeit der Mitarbeiter bei den Muldentalkiniken werde in der Servicegesellschaft „vollumfänglich angerechnet“.

Julia Greger von Verdi kann der Ausgliederung keinen nachvollziehbaren unternehmerischen Vorteil abgewinnen: „Die vom Arbeitgeber gewünschte Flexibilität wird von den Beschäftigten bereits umgesetzt. Schon seit längerem gehen sie ihrer Tätigkeit an allen Standorten nach.“ Die Ausgliederung könne nur finanzielle Hintergründe haben, vermutet Greger.

Umso eingehender werde ihre Gewerkschaft die neuen Arbeitsverträge prüfen und die Mitglieder beraten. Wichtig sei, dass die Kollegen auch künftig an allen dynamisierten tariflichen Anpassungen beteiligt würden – nicht nur beim Entgelt, sondern auch mit Blick auf die Arbeitszeit.

Verdi für Gleichberechtigung innerhalb der Belegschaft

Nach LVZ-Recherchen wurden bereits Anfang 2020 drei Hausmeister aus Altenheimen in Brandis und Wurzen in die Servicegesellschaft „überführt“. Julia Greger erwartet, dass man diese Kollegen mit Beginn des neuen Jahres ebenso nach dem Tarifvertrag des Öffentlichen Dienstes vergütet: „Nur so kann eine Gleichberechtigung innerhalb der Belegschaft erreicht werden.“

Als offenes Geheimnis gilt, dass in den nächsten drei Jahren von den 15 Technikern vier in Rente gehen. Das weiß auch die Gewerkschaft: „Wir schauen genau hin, ob die Stellen überhaupt wieder besetzt werden und ob der Arbeitgeber die neu Eingestellten gleichberechtigt behandelt oder sie mit individuellen Verträgen fernab der Regelungen des Öffentlichen Dienstes abspeist“, so Greger.

„Denn auch das wäre eine versteckte Tarifflucht, nur eben ein paar Jahre später“, heißt es aus Gewerkschafterkreisen. Zuletzt hatte sich Landrat Henry Graichen ( CDU) klar zur Bindung der Kliniken an den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes bekannt: „Das ist ein deutlicher Wettbewerbsvorteil bei der Suche und Gewinnung von Personal.“

