Muldentalkliniken hat chirurgische Abteilungen neu aufgestellt

Wurzen

Die Muldentalkliniken haben die Neuausrichtung der beiden chirurgischen Abteilungen in Grimma und Wurzen zu einer standortübergreifenden Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie sowie zu einer standortübergreifenden Klinik für Viszeralchirurgie erfolgreich abgeschlossen. Bereits im Frühjahr 2020 wurde die Reform seitens des Gesellschafters, dem Landkreis Leipzig, sowie der Klinikleitung eingeleitet.

Zu den Gründen sagt Geschäftsführer Mike Schuffenhauer: „Mit den Änderungen der Ärztlichen Weiterbildungsordnung einerseits als auch den erhöhten Anforderungen hinsichtlich der Erfüllung des Facharztstandards andererseits mussten sich auch die Muldentalkliniken diesem wichtigen Thema stellen.“ Die klassischen Chirurgen der alten Schule gebe es so heute nicht mehr. Denn Ärzte in Ausbildung entscheiden sich an einem bestimmten Punkt, welchen fachlichen Weg sie einschlagen möchten.

Anzeige

Neue Struktur soll Prozesse nachhaltig standardisieren

„Hierzu“, betont Professorin Elke Wagler, Chefärztin der Klinik für Allgemein-, Viszeral-, Gefäß- und Onkochirurgie, „stehen den Ärztinnen und Ärzten im Bereich der Chirurgie laut der aktuellen sächsischen Weiterbildungsordnung acht Facharztkompetenzen zur Auswahl – von der Allgemeinchirurgie über die Herzchirurgie, Orthopädie und Traumatologie bis hin zur Viszeralchirurgie.“

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die ausgewiesene Expertin kam im November zu den Muldentalkliniken, um die Neuausrichtung der chirurgischen Abteilungen fortzusetzen. Mit Erfolg, denn neben der bereits eingerichteten Klinik für Allgemein-, Viszeral-, Gefäß- und Onkochirurgie wurde zum Jahresbeginn 2021 nunmehr auch die Klinik für Orthopädie, Traumatologie und Handchirurgie etabliert.

Seit Ende 2018 ist Mike Schuffenhauer Geschäftsführer der Muldentalkliniken. Quelle: Archiv

Ziel sei es, so Schuffenhauer, auch das medizinische Know-how bei der Versorgung der Patienten im Landkreis zu bündeln. „Dies ist ein wesentlicher Punkt und Meilenstein im Rahmen der Unternehmensstrategie der Muldentalkliniken. Wir werden mit einer standortübergreifenden Klinik die Strukturen und Prozesse schneller und nachhaltiger standardisieren können“. Als ein Beispiel nennt Schuffenhauer das gesamte OP-Material.

Neues Dienstsystem lässt Belastung der Mitarbeiter sinken

Darüber hinaus gab es ebenfalls Veränderungen am bestehenden Dienstsystem. Vorteil der Neugliederung sei, dass die Belastung der Mitarbeiterinnen sowie Mitarbeiter sinkt und zugleich das Verhältnis der beruflichen Anforderungen und privaten Bedürfnisse steigt. Zum Schluss kündigte Schuffenhauer noch an, dass das Projekt zum Jahresende mit allen Beteiligten auf den Prüfstand gestellt werde – „was lief gut, und wo müssen wir nachbessern?“

Zur gemeinnützigen Gesellschaft der Muldentalkliniken mit circa 1000 Mitarbeitern gehören die beiden traditionsreichen Krankenhäuser in Grimma und Wurzen, die Soziale Dienste Muldental gGmbH mit den Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) in Colditz, Wurzen und Grimma sowie den Altenpflegeheimen in Wurzen und Brandis und dem ambulanten Pflegedienst. Alleingesellschafter der kommunalen Unternehmensgruppe ist seit 1997 der Landkreis Leipzig.

Lesen Sie dazu auch:

Von Kai-Uwe Brandt