Muldentalkliniken müssen Patienten verlegen

Grimma/Wurzen

Auch an den Muldentalkliniken spitzt sich die Corona-Lage weiter zu. Erste Patienten müssen in umliegende Krankenhäuser verlegt werden. „Aktuell ist die Intensivstation am Standort Grimma mit sieben Betten voll ausgelastet. Es müssen Verlegungen stattfinden, um Kapazitäten für intensivpflichtige Notfälle abseits einer Corona-Erkrankung zu schaffen“, erklärt Annett Berger, Pflegedienstleiterin der Muldentalkliniken. Das Durchschnittsalter der COVID-Erkrankten liege bei 73 Jahren, ein Großteil davon sei ungeimpft. Der jüngste ungeimpfte Patient, der auf der Intensivstation behandelt werden musste, war 37 Jahre alt.

Muldentalkliniken müssen in umliegende Krankenhäuser verlegen

Auf der COVID-Station, die in Grimma bereits vor einigen Wochen wieder reaktiviert wurde, liegen derzeit 22 Patienten. „Wir haben maximal 25 Betten auf der Station zur Verfügung. Die durchschnittliche Verweildauer eines COVID-Erkrankten liegt bei zehn bis zwölf Tagen“, so Annett Berger. Die Anzahl der belegten Betten schwankt dennoch stark. Sobald die Kapazitätsgrenzen erreicht sind, müsse schnell gehandelt werden. „Es ist ein ständiges Auf und Ab. Wir arbeiten eng mit anderen Kliniken im Umkreis zusammen und müssen Patienten teilweise auch in umliegende Krankenhäuser verlegen“, führt Berger aus.

Pflegedienstleiterin Annett Berger (l.) im Dezember vorigen Jahres beim Besuch von Landrat Henry Graichen in den Muldentalkliniken. Quelle: Muldentalkliniken

Die Klinikverantwortlichen betonen, dass die Gefahr einer schweren Corona-Erkrankung für Ungeimpfte etwa acht Mal höher liege als bei Geimpften. „Wir können nur an die Vernunft der Bevölkerung appellieren, sich impfen zu lassen, um nicht nur sich selbst, sondern auch seine Mitmenschen und vor allem Kinder, die derzeit noch keine Impfung erhalten können, weitestgehend zu schützen“, so Berger.

Lesen Sie auch

Operationen werden verschoben

Operiert wird derzeit nur noch in dringenden Fällen. „Natürlich führen wir weiterhin Tumor-Operationen durch. Auch Hüft-Operationen finden statt, wenn ein Patient sich schon wochenlang mit unerträglichen Schmerzen plagt. Auch werden die üblichen Notfallleiden wie Schlaganfälle und Herzinfarkte in den Muldentalkliniken behandelt“, erklärt die Pflegedienstleitung. Aktuell konzentrieren sich die Corona-Fälle auf das Grimmaer Haus. „Wir möchten das Krankenhaus Wurzen so lange wie möglich coronafrei halten. Operationen werden vorwiegend in Wurzen durchgeführt, Eingriffe von Grimma nach Wurzen verlegt“, erklärt Klinik-Geschäftsführer Mike Schuffenhauer. „Allerdings gibt es inzwischen auch eine Isolationsstation in Wurzen, wo Verdachtspatienten aufgenommen werden. Sobald ein Positivergebnis vorliegt, wird nach Grimma verlegt.“

Dienstquittierungen und Personalmangel

Kündigungen aufgrund von pandemiebedingter Mehrbelastung und Stress seien noch nicht vorgekommen. Ende vergangenen Jahres kam es noch zu erheblichen Personalengpässen, diese seien derzeit noch nicht festzustellen. „Doch durch die zusätzlichen Besucher- und Mitarbeitertestungen muss unser medizinisches Personal anderweitig eingesetzt werden. Diese Ressourcen fehlen dann an anderen Stellen.

Booster-Impfungen für Personal der Muldentalkliniken

Viele Mitarbeitende sind inzwischen geimpft und erhalten in unseren Häusern aktuell die Booster-Impfung, das macht sich positiv bemerkbar.“ Natürlich gebe es dennoch Personalausfälle aufgrund einzelner Erkrankungen oder auch einzuhaltender Quarantänen oder auch der Betreuung der eigenen Kinder, die wegen Corona zu Hause bleiben müssen“, erläutert Schuffenhauer.

Personal in Grimma und Wurzen hält durch – trotz Belastungen für alle

„Alles in allem sind wir sehr dankbar, dass unser Personal so gut durchhält. Wir wissen, dass die derzeitige Situation für alle sehr belastend ist, dennoch unterstützen sich die Abteilungen im Haus gegenseitig und alle versuchen das Beste daraus zu machen“, freuen sich Geschäftsleitung und Pflegedienstleitung über das Engagement eines jeden einzelnen Mitarbeitenden.

Von sp