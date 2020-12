Muldentalkliniken tanzen Jerusalema-Song

Wurzen/Grimma

Neben anstrengenden Schichten war in den Muldentalkliniken in den vergangenen Tagen Üben, Üben, Üben angesagt. Das Krankenhaus beteiligt sich an der Jerusalema-Dance-Challenge, bei der inzwischen weltweit Klinikpersonal gegen die scheinbare Hoffnungslosigkeit der Corona-Pandemie antanzt. Den Anfang machte eine belgische Klinik. Jetzt haben auch die Muldentalkliniken die Herausforderung angenommen. Über hundert Kolleginnen und Kollegen aus vielen Abteilungen des Hauses ließen sich dafür begeistern. So entstand ein mitreißendes Tanzvideo, das auf Youtube schon wenige Stunden nach Veröffentlichung über tausend Menschen gesehen haben.

An den unterschiedlichsten Orten in und um die Krankenhäuser in Grimma und Wurzen herum wurden einzelne Tanzszenen gedreht. So lief die Kamera auf Klinikfluren, im Operationssaal, in der Geburtsstation oder auch der Physiotherapie. Selbst der Hubschrauber-Landeplatz wurde zum „Tanzparkett“. Dem Klinikpersonal nicht nachstehen wollten auch die Mitarbeiter der Rettungswache Wurzen, die ebenfalls mit eleganten Schrittfolgen zu bewundern sind.

Zwei Mitarbeiterinnen aus Wurzen hatten die Idee

Die Klinik erklärt, auch in dieser schwierigen Zeit wolle man ein Zeichen der Hoffnung setzen und Gemeinschaftsgefühl vermitteln. Die Idee hatten zwei Mitarbeiterinnen aus Wurzen - eine Kollegin aus der Cafeteria und eine Mitarbeiterin der Abteilung Inneres. Das Duo schaffte es, schnell viele Mitstreiter zu begeistern. Selbst Klinik-Geschäftsführer Mike Schuffenhauer unterstützt die Aktion: „Die Mitarbeiter haben das komplett eigenständig umgesetzt - bis hin zur aufwändigen Produktion des Videos mit Drohnentechnik.“ Nachdem die Klinikleitung ihre Zustimmung erteilt hatte, war ein entsprechender Aufruf erfolgt. Über hundert Mitarbeiter kamen letztlich zusammen. Schrittfolgen wurden in den Pausen oder in der Freizeit eingeübt. Selbst Klinikchef Schuffenhauer, der nicht ganz so viel Zeit für das Tanztraining hatte, ist in der Anfangssequenz zu sehen. Er findet die Idee gut: „Wir arbeiten am Limit, aber es muss dennoch auch Zeichen der Lebensfreude geben.“

Zur Galerie Auf der ganzen Welt tanzen Menschen nach dem Jerusalema-Song – als Zeichen der Hoffnung auch in der Corona-Pandemie. Die Muldentalkliniken in Grimma und Wurzen haben mitgemacht und drücken damit auch in schwieriger Zeit Solidarität und Gemeinschaftsgefühl aus.

„Für einen Moment den stressigen Alltag vergessen“

„Für einen Moment mal den stressigen Alltag in Zeiten von Corona vergessen und einfach nur mal abtanzen und das Jahr ausklingen lassen“, mit diesen Worten hat die Muldentalklinik das Video auf ihrem offiziellen Facebook-Kanal eingestellt.

Die Resonanz in den sozialen Medien fällt überwältigend aus: „Toller Beitrag, der Zusammenhalt und Motivation des gesamten Teams widerspiegelt“, kommentiert ein User. Ein anderer schreibt: „In diesen Zeiten ist Lebensfreude und Zusammenhalt am wichtigsten. Corona-Erkrankte zu versorgen heißt nicht nur, körperlich ans Limit zu kommen – es ist auch psychisch und emotional.“ Nur vereinzelte Stimmen kritisieren den Dreh zwischen Krankenhausbetten und Beatmungsgeräten. Die Mehrheit findet: In diesen angespannten Zeiten brauche es gerade auch positive Signale, die den Menschen Zuversicht geben.

Von Simone Prenzel