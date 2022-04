Muldentalkliniken unter Deutschlands besten Ausbildungsbetrieben

Grimma/Wurzen

Eine Berufsausbildung unter Top-Bedingungen: Die bieten nachweislich die Muldentalkliniken in Grimma und Wurzen. Die beiden Krankenhäuser haben sich ins Ranking von „Deutschlands besten Ausbildungsbetrieben 2022“ katapultiert. Ungefähr 1000 nationalen Firmen wird diese Ehre zuteil.

Das Siegel verlieh das Wirtschaftsmagazin Focus Money in der Rubrik öffentliches Krankenhaus. Dabei überzeugten die sächsischen Kliniken mit Qualität und Erfolg der Ausbildung zum Pflegefachmann und zur Pflegefachfrau. „In den letzten Jahren ist es uns gelungen, die Ausbildung in den Muldentalkliniken auf ein neues Level zu bringen und das zahlt sich nun aus“, so Pflegedienstleiterin Annett Berger.„Unsere Auszubildenden werden kompetent und fachgerecht durch unsere Praxisanleiterinnen während der gesamten Ausbildungszeit begleitet und unterstützt“, erklärt Berger. Um die hohe Qualität der Ausbildung zu gewährleisten, sind zudem zwei zentrale Praxisanleiter für die gesamte Unternehmensgruppe zuständig, um die Prozesse und Abläufe zu vereinheitlichen.

Praxisnahe Betreuung und familiäres Miteinander

Das Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) nahm im Auftrag von Focus Money die 20 000 mitarbeiterstärksten Unternehmen in Deutschland unter die Lupe. Die Häuser im Muldental zählen ungefähr 1000 Mitarbeiter. Neben dem Ausbildungserfolg erfragte das IMWF strukturelle Daten, Ausbildungsentlohnung und Zusatzangebote. Zudem flossen Bewertungen aus Online-Portalen und den sozialen Medien ein. Auf einer branchenspezifischen Skala von 0 bis 100 Zählern reihen sich die Muldentalkliniken bei 57,7 ein. Ab einem Score von 50 erhalten Unternehmen die Auszeichnung „Deutschlands beste Ausbildungsbetriebe“.

Das Erfolgsrezept der Muldentalkliniken? „Als verhältnismäßig kleine Klinik profitieren wir maßgeblich vom familiären Miteinander. Jeder kennt jeden, wir haben kurze Wege und können so bei Problemen in der Ausbildung schnell entgegenwirken und gemeinsam Lösungen finden und Prozesse anpassen“, erklärt Pflege-Chefin Berger.

Medizin mit Leidenschaft an Muldentalkliniken

Nicht nur das Miteinander unter Kollegen lobt auch Berufseinsteiger Justus Schirdewan. „In den Muldentalkliniken erfahren wir während der Ausbildung eine praxisnahe Betreuung.“ Zudem planen die Krankenhäuser längerfristig mit den Nachwuchskräften und bieten vor Ausbildungsende einen unbefristeten Vertrag an. „Vorausgesetzt natürlich, dass man die Ausbildung erfolgreich besteht“, so Schirdewan, den das Übernahmeangebot zusätzlich motivierte.

Die beiden sächsischen Kliniken geben nicht nur Pflegekräften ein berufliches Zuhause. Das akademische Lehrkrankenhaus der Uni Leipzig bildet zudem auch Operationstechnische Assistenten und Medizinische Fachangestellte aus. Derzeit durchlaufen 32 Lehrende eine duale Berufsausbildung in beiden Häusern. Jene heben sich ab sofort nicht nur von der Konkurrenz ab, sondern beweisen auch, dass die Spitäler ihrem Slogan „Medizin mit Leidenschaft“ gerecht werden.

Von Stephanie Riedel