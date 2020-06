Muldentalkliniken warnen vor Verschleppung bedrohlicher Erkrankungen

Ab 10. Juni dürfen Patienten in den Muldentalkliniken wieder besucht werden. Das gab die Hausspitze am Dienstag bekannt. Allerdings bleibt es bei einigen Einschränkungen. So ist täglich zwischen 15 und 18 Uhr nur ein maximal einstündiger Besuch erlaubt. Und das auch nur von einer Person, die zuvor festgelegt werden muss. Sollte diese Person verhindert sein, dürfe eine Ersatzperson benannt werden. Weitere Besucher seien nicht gestattet, erklärt Kliniksprecherin Beatrix Hundt.

„Abstands- und Hygieneregeln sind ebenfalls strengstens zu beachten.“ Eingelassen werden zudem nur Menschen ohne Erkältungssymptome. Die Betreffenden dürfen in den vergangenen 14 Tagen keinen Kontakt zu einem mit Covid-19 Infizierten gehabt haben. Beim Betreten des Gebäudes sowie der jeweiligen Station müssen die Hände zudem sorgfältig desinfiziert werden, so die Sprecherin weiter. Vor dem Gang ins Patientenzimmer sei es erforderlich, sich beim Pflegepersonal anzumelden.