Museum Wurzen will in Zukunft neue Wege gehen: Das sind die Pläne

Wurzen

Raymund Töpfer macht sein Versprechen wahr. Mit der Neubesetzung der Museologen-Stelle im Oktober des Vorjahres kündigte der Verwaltungsleiter des Wurzener Museums zugleich an, die kommunale Einrichtung inklusive der Stadtgalerie neu zu denken – allerdings nicht im Alleingang, sondern Hand in Hand mit Entscheidungsträgern und Fachleuten. Das erste Treffen dazu fand kürzlich statt.

Der Einladung in die Domgasse 2 folgten laut Töpfer die Fraktionsvorsitzenden des Stadtrates sowie Ortschronist Wolfgang Ebert, Annette Grundmann vom Freundeskreis Museum, die Vorsitzende des Ringelnatzvereins, Viola Heß, und Kulturbetriebschefin Bettina Kretzschmar. Für den Beginn in der Runde hatte Museologin Karolin Kläber extra einige Fragen vorbereitet, darunter auch provokante, wie zum Beispiel: Braucht Wurzen überhaupt ein Museum? „Um es vorweg zu nehmen, alle Teilnehmer haben diese Frage bejaht und eine Zusammenarbeit mit uns ausdrücklich gewünscht und begrüßt“, betonte die 33-Jährige.

In Planung: neue Dauerausstellung und Minimierung der Depots

ihrer Arbeit während der vergangenen Monate

Das Museum Wurzen ist seit 1993 in städtischer Hand und wurde von 1996 bis 1999 umfangreich saniert. Quelle: Archiv

Zugleich befreite sich die Einrichtung von „Altlasten“, also beispielsweise von verstaubten Katalogen. Historische Stücke, betonte Kläber, gehörten nicht dazu. „All das, worauf wir jetzt verzichten wollen, bieten wir entsprechend der gesetzlichen Regeln anderen Museen an.“ Als nächster Schritt plane sie, die Situation in den teils übervollen Depots zu lösen. Letztlich reiche ein Lager aus, zumal in Zukunft die klare Sammlungsstrategie bestimmt, was aufbewahrt werden soll. Für sichtbare Veränderungen will Kläber übrigens ebenso sorgen und Gäste in die Domgasse mit einer neuen Dauerstellung locken.

Stadtgalerie soll zur Sonderausstellung des Museums werden

Bis zur Umsetzung der gewünschten Konzeption würde jedoch noch viel Zeit vergehen und ein langer Atem nötig sein, fügte Verwaltungsleiter Töpfer an. „Außerdem dürfen wir dabei auch nicht die Stadtgalerie im Alten Rathaus vergessen.“ Sie müsse „zur Sonderausstellung des Museums“ werden. Insofern freue sich Töpfer über die gute Zusammenarbeit mit dem Lichtwergymnasium, deren Leistungsklassen Kunst stets den Veranstaltungsauftakt geben.

Als weitere Höhepunkte in diesem Jahr erwähnte Töpfer namentlich die Ausstellung des Künstler-Ehepaares Christine und Wolfram Ebersbach aus Wurzen vom 10. Mai bis zum 7. Juni, das Sommerkonzert der Musikschule am 14. Juni sowie die Reihe „Jazz im Museum“ mit den Auftritten der Gebläse-Manufaktur Wurzen am 3. Juli und dem TrioKlangArt aus Erfurt am 4. September im Arkadenhof des Museums.

Im Ergebnis des jüngsten Treffens merkten Kläber und Töpfer zum Schluss an, einen wichtigen Schwerpunkt wiederbeleben zu wollen – die Museumspädagogik. Hierbei würden Angebote für Kinder und Eltern ein besonderes Augenmerk finden.

Von Kai-Uwe Brandt