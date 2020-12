Museum Wurzen erhält das künstlerische Lebenswerk von Johannes Pätzold

Wurzen

Die Mitarbeiter des Kulturhistorischen Museums Wurzen freuen sich über eine ganz besondere Schenkung. So erhielt die kommunale Einrichtung in der Domgasse kürzlich den künstlerischen Nachlass von Johannes Pätzold, teilte Verwaltungsleiter Raymund Töpfer mit.

Pätzold, der in Wurzen geboren wurde und dieses Jahr seinen 100. Geburtstag feierte, überließ seiner Heimatstadt 2168 lose Blätter sowie 83 Gemälde. Angesichts des Umfangs, sagte Töpfer, seien die beiden Museologinnen Karolin Kläber und Stephanie Penselin gerade dabei, das Konvolut zu sichten. Vor allem, weil es zahlreiche Motive von Wurzen gibt. Allein schon deshalb könne sich Töpfer in Zukunft „durchaus eine Ausstellung der Werke vorstellen“.

Johannes Pätzold blieb stets seiner Heimatstadt treu

Pätzold lebte bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkrieges 1939 in Wurzen. Zurück kam er nie. Heute wohnt er in Sulingen, einer Kleinstadt gut 50 Kilometer von Bremen entfernt. Von Kindesbeinen an verschrieb sich Pätzold der Malerei und feierte 1935 als Gymnasiast seine erste Ausstellung im Rathaus. Vorbild war ihm stets der bekannte Wurzener Lithograph Albert Klesse (1871 – 1940).

Zur Schenkung gehören unter anderem zahlreiche Motive aus Wurzen, wie hier die Stadtkirche St. Wenceslai mit dem Ringelnatz-Konterfei. Quelle: Museum Wurzen

Bis auf das Abitur könne Pätzold jedoch aufgrund der Wirren der Nachkriegszeit keinen Abschluss vorweisen: „Es kam immer etwas dazwischen. Zumeist eine Währungsreform. Die wiederum fraß das Angesparte auf. Also musste ich zurück aufs Feld – Brötchen verdienen“, sagt der spätere Leiter einer kaufmännischen Abteilung. Gemalt habe er allerdings immer und blieb auch seinem Wurzen treu. „Nur nicht als der Wechselkurs Eins zu Eins zwischen Mark und DDR-Mark betrug.“

Museumsmitarbeiter holen Schenkung vor Ort ab

„Die zahlreichen Grafiken, Aquarelle und Ölgemälde jetzt zu inventarisieren und entsprechend zu lagern“, betonte Töpfer, „ist eine echte Herausforderung.“ Übrigens war es dem Spender sehr wichtig, fügte er an,„noch mit eigenen Augen zu sehen, wie die Bilder nach Wurzen kommen“. Das Museum erfüllte ihm gern die Bitte und holte sein Lebenswerk in Sulingen ab. Eben dafür bedankte sich Johannes Pätzold kurz vor Weihnachten mit einer Sprachnachricht und wünschte dem Museumsteam, „dem ich viel Arbeit auferlegt habe“, einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Von Kai-Uwe Brandt