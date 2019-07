Wurzen

Joachim Ringelnatz feierte auch in der Malerei und Grafik Erfolge: Davon konnten sich jetzt die Gäste der offiziellen Eröffnung des erweiterten Ringelnatz-Kabinetts im Wurzener Museum überzeugen. Anlass der Neugestaltung des Raumes in der ersten Etage sind acht Arbeiten des berühmten Sohnes der Stadt, die das einheimische Unternehmerpaar Brigitta und Matthias Hühn im Tausch stiftete.

Museumsleiterin Jung bedauert das Fehlen der Stadträte

Im Gegenzug wechselte das Polymobil aus dem musealen Bestand in Privathand. Der Oldtimer, Baujahr 1907, war das erste Auto in Wurzen, welches der Direktor der Arnimschen Werke, Richard Funke, 1936 der städtischen Einrichtung schenkte. Trotz manch öffentlicher Bedenken stimmten im Dezember 2017 die Kommunalpolitiker dem Handel zu. Schon deshalb hatte Museumsleiterin Jung auf den Besuch des einen oder anderen Abgeordneten gehofft. Doch ein Echo auf die persönlichen Einladungen blieb aus.

Interessiertes Publikum: Nach der offiziellen Eröffnung im Kontor des Wurzener Museums erläutert Museumsleiterin Sabine Jung ihren Gästen die neuen Werke der erweiterten Sammlung. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Der Auftakt lockte dennoch interessierte Freunde des Museums und neugierige Zuhörer in die Domgasse 2, darunter Designprofessor Jochen Ziska aus Bennewitz sowie Kulturbetriebschefin Bettina Kretzschmar. Zunächst gab Jung im Kontor einen kurzen Überblick des Schaffens von Hans Gustav Bötticher (1883 bis 1934), alias Ringelnatz.

Außergewöhnliches Mappenwerk ist jetzt im Besitz des Museums

Wie die promovierte Kunsthistorikerin sagte, zähle zu den neuen Werken im Besitz des Museums das „außergewöhnlich aufwändig gestaltete Mappenwerk Janmaate – Topplastige Lieder aus dem Jahre 1922 mit sieben Illustrationen zum Seemanns- und Matrosenleben des damals überaus gefragten Zeichners Max Pretzfelder zu sieben unterschiedlich langen Ringelnatz-Texten“. Das Buch wurde in einer Erstauflage von 50 Exemplaren gedruckt. Wurzen verfüge nunmehr über die Nummer 19. Den Erfolg als Maler, so Jung weiter, verdanke Ringelnatz insbesondere dem jüdischen Kunsthändler und Galeristen Alfred Flechtheim, der ihm sogar im Januar 1925 einen dreiwöchigen Aufenthalt in Paris ermöglichte.

Aus der Sammlung der Familie Hühn: Das Bild „Urtiere" malte Joachim Ringelnatz 1930. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Obwohl der Künstler mit dem markanten Konterfei keine direkten Vorbilder hatte, griff er zahlreiche aktuelle Strömungen auf. Seine Motive, berichtete Jung, zeigen unendlich leere Landschaften, das Meer, Schiffe, Seestücke und verrutschte Bildausschnitte – „meist von erhöhtem Standpunkt oder der Vogelperspektive“. Eben hiervon konnten sich wenig später die Gäste in der ersten Etage selbst überzeugen.

Neue Ringelnatz-Ausstellung am 4. August in der Stadtgalerie

Während der Besichtigung erläuterte die Museumsleiterin noch einzelne Ölgemälde und gestand dem Publikum, dass ihr das Bild „Urtiere“ (1930) am besten gefalle. Nicht zuletzt verwies sie auf einen weiteren Höhepunkt und lud alle zum diesjährigen Ringelnatzsommer vom 2. bis 11. August nach Wurzen ein. Unter anderem präsentiert das Museum dann am 4. August ab 11 Uhr in der Stadtgalerie im Alten Rathaus die Ausstellung „ Ringelnatz und die Männer“ in Anlehnung an die Schau „Die Frauen um Ringelnatz“ (2013). „Eine Auswahl von mehr als 30 Persönlichkeiten liefert überraschende Einblicke in Ringelnatz’ Netzwerk“, ermunterte Jung zum Kommen.

In der Mitte des Kabinetts thront die Bronzebüste von Joachim Ringelnatz, eine Stiftung des Künstlers Wolfgang Peuker und der Dresdner Bank. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Im Anschluss an die Vernissage am 4. August singen und spielen Achim Amme mit der Gitarre und Ulrich Kodjo Wendt mit seinem Knopfakkordeon ab 15 Uhr Songs und Chansons im stimmungsvollen Arkadenhof des Museums – eine unverwechselbare Mixtur von Wehmut, Sentimentalität, Fernweh, Heimatliebe und Selbstironie.

Von Kai-Uwe Brandt