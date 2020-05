Steinarbeiterhaus Hohburg präsentiert Industriegeschichte im XXL-Format

Lossatal/Hohburg

Der Koloss unter den Hämmern, mit denen die Männer einst den Fels zertrümmerten, besitzt ein Gewicht von gut 12 Kilogramm. Matthias Müller hat ihn selbst gewogen. Und sogar die Frauen schufteten beim Knackschlagen unter größten Mühen. „Knack ist die Bezeichnung für Schotter, und die Arbeit in den Steinbrüchen war damals wahrlich kein Zuckerschlecken“, erklärt der Leiter des Museums Steinarbeiterhaus Hohburg mit Blick auf die neue Ausstellung in der Kirchgasse 5.

Aufnahmen stammen aus dem Fundus des Museums

Als Schaufenster der regionalen Industriegeschichte nutzte Müller diesmal die Fassade. 30 Bilder im XXL-Format zieren das Gebäude und erzählen von längst vergangenen Zeiten. „Die älteste Aufnahme stammt aus dem Jahr 1895 und die jüngste von 1975.“ Allesamt wählten Müller und sein Vereinsvize Wilfried Römling aus dem reichhaltigen Fundus des Steinarbeiterhauses, der im Vorjahr unter Hilfe der freischaffenden Museologin Lore Liebscher aus Leipzig inventarisiert und digitalisiert wurde.

Die Belegschaft des Hengstberg-Steinbruches im Jahre 1895. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts begann im Porphyrhügelland an der Mulde der organisierte Steinabbau. Der anstehende Pyrozenquarzporphyr eignete sich auf Grund seiner hohen Druckfestigkeit und anderer guter Eigenschaften besonders zur Herstellung von Pflastersteinen, die vor allem in den Großstädten verwendet wurden. Quelle: Steinarbeiterhaus Hohburg

„Mit Wilfried haben wir einen ausgewiesenen Experten für Wirtschaftsgeschichte, der auch Vorträge für die Volkshochschule Muldental hält“, lobt Müller die Zusammenarbeit. Beide achteten bei den Motiven darauf, die frühere Arbeitswelt der Steinbrecher darzustellen. Doch wer genau hinschaut, sieht, dass das nicht immer gelang. „Denn sobald der Fotograf erschien, stellten sich natürlich alle in Positur. So wie heute noch.“ Dennoch, betont der 62-Jährigen, wird die Freiluft-Ausstellung ihrem Titel „Werkzeug – Mensch – Maschine“ gerecht. Schließlich blieb der Gesteinsabbau trotz aufkommender Mechanisierung ein Knochenjob.

Tafeln informieren zum sieben Kilometer langen Bergbaupfad

Zur Wiedereröffnung des Hohburger Museums nach der Corona-Zwangspause gibt es aber am Sonntag ab 13 Uhr weitaus mehr zu entdecken. Unter anderem verweist Müller auf zwei Tafeln, die gleich am Eingang den Bergbaupfad in den Fokus rücken. Die Tour führt über sieben Kilometer und tangiert drei Stationen – den sogenannten Bauernbruch an der Skiwiese, wo Einheimische das Material für den Eigenbedarf gewannen, sowie die Steinbrüche Löbenberg und Zinkenberg. Entlang der Route, so der diplomierte Historiker, erneuerte der Förderverein, der übrigens das Steinarbeiterhaus betreibt, unlängst die Info-Schilder und Wegzeichen mit den gekreuzten Hämmern.

Die neue Freiluft-Ausstellung mit historischen Steinbruchfotos ist bis Dezember in der Kirchgasse 5 zu sehen. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Das Museum Steinarbeiterhaus Hohburg besteht seit 35 Jahren

Nicht zuletzt lohnt am 10. Mai der Gang über die schmale Stiege zur guten Stube. Hier befindet sich seit Februar die Sonderausstellung aus Anlass des 35-jährigen Bestehens des Museums Steinarbeiterhaus. Zu sehen sind 35 Exponate, darunter Utensilien der Sonderschauen, wie eine Kugelwaschmaschine, hergestellt 1925, die originale Registrierkasse des Röcknitzer Händlers Heinrich Kretzschmar oder ein uralter Schokoladenautomat.

Als Schaufenster für die Bilder im XXL-Format nutzt Museumsleiter Matthias Müller die gesamte Fassade des Steinarbeiterhauses. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Komplettiert wird die bewegende Zeitreise von Plakaten – das erste aus dem Einweihungsjahr 1985. Seither fanden im Gebäude, welches 1802 erbaut wurde und bis 1980 bewohnt war, 170 Veranstaltungen statt sowie 3320 Führungen. Darüber hinaus besuchten 171 420 Gäste das Lossataler Kleinod, und Museumsleiter Müller hofft jetzt auf viele weitere zur Wiedereröffnung am Sonntag.

Museum Steinarbeiterhaus Hohburg, Kirchgasse 5. Öffnungszeiten: Sonntag bis Donnerstag von 13 bis 16 Uhr, Führungen für Gruppen sind jederzeit nach Voranmeldung möglich

