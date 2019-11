Wurzen

Wenn Kinder schon früh mit Musikinstrumenten in Berührung kommen, hat das positive Effekte. Darauf hat der Leiter der Musikschule „ Theodor Uhlig“ in Wurzen, Roland Krause, mit Blick auf die musikalische Früherziehung und das Projekt „Jedem Kind ein Instrument“(JeKi) hingewiesen. Letzteres läuft an allen Gr...