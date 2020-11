Borna

Die Vorweihnachtszeit ist Hochsaison für die Musikschule Landkreis Leipzig. Normalerweise, denn so gut wie jeder Außenstelle der Bildungseinrichtung, die in diesem Jahr aus den bisher selbstständigen Musikschulen „ Theodor Uhlig“ und „ Ottmar Gerster“ entstanden ist, gibt es Konzerte im Dezember.

So waren im Kulturhaus Böhlen die traditionelle Weihnachtsgala geplant und in Wurzen „Peter und der Wolf“. Weil das wegen Corona nicht möglich ist, bieten Musikschüler und ihre Lehrer jetzt eine virtuelle Alternative – einen digitalen Adventskalender, wie Musikschulleiter Tilmann Deutscher sagt.

Jeden Tag weihnachtliche Weisen

Der Adventskalender hat wie seine realen Pendants mit Bildchen und Süßigkeiten 24 Türen, von denen ab dem 1. Dezember an jedem Tag ein neues geöffnet werden kann. Er ist unter der Internet-Adresse www.ms-lkl.de zu finden. Jeden Tag sind weihnachtliche Weisen zu hören, die Musiklehrer mit ihren Schülern produziert haben. Das ist auch deshalb etwas besonderes, weil Musikunterricht in Pandemiezeiten eben nicht von Mensch zu Mensch im gleichen Raum erfolgen kann, sondern nur per Video möglich ist. Aber auch das scheitert bisweilen, wenn die Internetverbindung zwischen Schüler und Lehrer nicht gut genug sind, so dass im schlechtesten Fall nur Materialien verschickt werden können, so Musikschulleiter Deutscher weiter.

Kaum Ensembles zu hören

Im musikalischen Adventskalender sind deshalb kaum Ensembles zu hören, in jedem Falle aber Weihnachtsmusik. Zumindest ein Ersatz für die Vielzahl von Weihnachtskonzerten der Musikschule.

Von Nikos Natsidis